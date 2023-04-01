На ОЭМК прошла церемония награждения лауреатов премии имени А. А. Угарова

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Её лауреатами ежегодно становятся лучшие сотрудники промышленных предприятий, научные работники и специалисты вузов региона. Награждение прошло на Оскольском электрометаллургическом комбинате им. А. А. Угарова.
«Алексей Алексеевич Угаров был выдающимся человеком, одним из тех, кого имеют в виду, говоря о роли личности в истории, — сказал заместитель губернатора Белгородской области Дмитрии Гладский. — Он менял пространство вокруг себя и жизнь людей. Участвовал в формировании нынешнего базиса не только Белгородской области, но и нашей страны. Сегодня этот базис крепнет и развивается, сохраняются объемы производства, инвестиционные процессы и трудовые коллективы региона».
«Премия имени Алексея Угарова вручается людям, которые искренне любят свою профессию, самоотверженно трудятся и не останавливаются на достигнутом, постоянно идут вперёд. Они вносят весомый вклад в развитие своих предприятий, а значит — в благополучие своего города и региона, — подчеркнул первый заместитель генерального директора — директор по производству Металлоинвеста Алексей Кушнарев. — Такие люди, как Алексей Алексеевич и лауреаты премии, носящей его имя, были и остаются надежной опорой России, нашей гордостью и примером для подражания для подрастающего поколения».
Начальник цеха окомкования фабрики окомкования и металлизации (ФОиМ) ОЭМК Дмитрий Веретельников стал обладателем премии в номинации «Личный вклад» за реконструкцию комплекса обжиговой машины. Дмитрий являлся техническим руководителем проекта, успешная реализация которого позволила увеличить производство окисленных окатышей на 10% до 4,5 млн тонн в год.
В номинации «Рабочий года» награды удостоен машинист экскаватора рудоуправления Лебединского ГОКа Николай Калкутин. Работу в карьере Николай успешно совмещает с продвижением инструментов Бизнес-Системы на своем участке. На его счету более 200 предложений, 100 из которых приняты к реализации. В совершенстве владеет горным оборудованием, вовремя устраняет неполадки и не допускает простоев в работе экскаватора.
Лучшим молодым специалистом признан начальник цеха металлоконструкций Борисовского завода мостовых металлоконструкций им. В. А. Скляренко Игорь Буренков. Игорь активно участвует в разработке новых и совершенствовании действующих технологических процессов, разрабатывает и внедряет мероприятия по предупреждению брака изготавливаемой продукции. При его непосредственном участии цех металлоконструкций № 8 одним из первых на заводе внедрил и освоил роботизированную линию по сварке металлоконструкций.
Премия им. А. А. Угарова учреждена в 2012 году в память о бывшем генеральном директоре ОЭМК, Заслуженном металлурге РСФСР, Почетном гражданине Белгородской области и Старого Оскола Алексее Угарове. За 11 лет высокой награды удостоено 56 специалистов.
Премия направлена на поощрение сотрудников, достигших особых результатов в профессиональной и научной деятельности, укрепление имиджа промышленных организаций, научных центров и вузов Белгородской области и повышение престижа профильных профессий.