Карта убежищ с функцией навигации в Белгороде стала доступна для пользователей IOS

В пресс-службе правительства Белгородской области сообщили, что теперь, помимо пользователей Android, картой убежищ с функцией навигации в Белгороде могут воспользоваться и владельцы смартфонов iPhone. Скачать приложение «Народная экспертиза» можно в Google Play и App Store.