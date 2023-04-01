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Posted Сегодня, 18:33

Published Сегодня, 18:33

Modified Сегодня, 18:35

Updated Сегодня, 18:35

Карта убежищ с функцией навигации в Белгороде стала доступна для пользователей IOS

1 апреля 2023, 18:33
Фото: 1MI
Ранее приложение могли использовать только пользователи Android.

В пресс-службе правительства Белгородской области сообщили, что теперь, помимо пользователей Android, картой убежищ с функцией навигации в Белгороде могут воспользоваться и владельцы смартфонов iPhone. Скачать приложение «Народная экспертиза» можно в Google Play и App Store.

Через сервис белгородцы смогут проложить маршрут до выбранного укрытия с помощью платформ Яндекс.Карты, Uber Russia, Яндекс Go и Google Maps. Для этого необходимо включить геолокацию.

Отметим, что всего на карте указано 800 укрытий, расположенных в различных зданиях: многоквартирных домах, образовательных учреждениях и хозяйственных субъектах. В дальнейшем будут появляться дополнительные укрытия.

Карту убежищ для жителей Белгорода перенесли в ещё одно приложение
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#Александра Склярова#Убежища#Интерактивная карта#Общество#Приложение#Пользователи#Белгород
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