Карта убежищ с функцией навигации в Белгороде стала доступна для пользователей IOS

Posted Сегодня, 18:33
Published Сегодня, 18:33
Modified Сегодня, 18:35
Updated Сегодня, 18:35
В пресс-службе правительства Белгородской области сообщили, что теперь, помимо пользователей Android, картой убежищ с функцией навигации в Белгороде могут воспользоваться и владельцы смартфонов iPhone. Скачать приложение «Народная экспертиза» можно в Google Play и App Store.
Через сервис белгородцы смогут проложить маршрут до выбранного укрытия с помощью платформ Яндекс.Карты, Uber Russia, Яндекс Go и Google Maps. Для этого необходимо включить геолокацию.
Отметим, что всего на карте указано 800 укрытий, расположенных в различных зданиях: многоквартирных домах, образовательных учреждениях и хозяйственных субъектах. В дальнейшем будут появляться дополнительные укрытия.