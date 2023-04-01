Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:44

Published Сегодня, 04:44

Modified Сегодня, 04:46

Updated Сегодня, 04:46

Белгородских школьников раньше времени отправят в летние лагеря

1 апреля 2023, 04:44
Фото: 1MI
Для некоторых детей отдых начнётся уже 6 апреля, отметил глава региона.
Сюжет
Дети

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил на своей странице в соцсетях, что в регионе было принято решение раньше начать летний оздоровительный отдых: дети отправятся в лагеря уже 6 апреля. С таким предложением к Вячеславу Гладкову ранее обращалась одна из жительниц Шебекинского округа.

В понедельник ко мне обратились мамы детей Шебекинского округа, и их предложение, мне кажется, оправдано, чтобы начать немножко пораньше летний оздоровительный отдых. Поэтому уже с 6 апреля первые 300 детей из Шебекинского округа в те лагеря Белгородской области, которые готовы к приёму, будут отправлены. А с 15 апреля мы постараемся открыть еще несколько лагерей, чтобы это количество увеличить. Я надеюсь, дети, конечно, получат заряд бодрости, отдохнут, отвлекутся и наберутся сил.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Кроме того, стало известно, что в ближайшее время группа детей из приграничных районов Белгородской области отправится в подмосковный лагерь.

Это стало возможным благодаря поддержке уполномоченного по правам ребенка Марии Алексеевны Львовой-Беловой. Напомню, что это уже не в первый раз, в феврале белгородские дети уже отдыхали при поддержке Марии Алексеевны.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, что в этом году детей из Белгородской области на летний отдых готовы принять несколько регионов: Воронежская и Липецкая области, Санкт-Петербург.

Шебекинских детей могут отправить в лагеря до начала оздоровительного сезона
Узнать подробнее
Читайте также:
Опасная Сеть: с чем сталкиваются дети в виртуальном мире и как избежать трагедииТуберкулёзом в Белгородской области за год заболели 12 детей«Дети есть, можно повоевать»: интервью командира отделения белгородской самообороныПорядка 350 детей родилось с начала года в многодетных семьях Белгородской области
#Александра Склярова#Дети#Летние лагеря#Общество#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Вячеслав Гладков
Подпишитесь
В Белгородской области под обстрел попали 16 школ
31 марта 19:35
Сергачёва не лишат мандата депутата за отсутствие на заседаниях Белгородской думы
31 марта 13:12
В Белгородской области отменили субботник
31 марта 20:13
Белгородцам лично объяснят, как вести себя в случае ЧС
31 марта 17:21
Хозяйки рудной горы
31 марта 10:00
Беспилотники, обвинения офицера и непогода в Белгородской области: итоги дня
31 марта 15:30