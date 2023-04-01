Белгородских школьников раньше времени отправят в летние лагеря

Posted Сегодня, 04:44
Published Сегодня, 04:44
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Updated Сегодня, 04:46
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил на своей странице в соцсетях, что в регионе было принято решение раньше начать летний оздоровительный отдых: дети отправятся в лагеря уже 6 апреля. С таким предложением к Вячеславу Гладкову ранее обращалась одна из жительниц Шебекинского округа.
В понедельник ко мне обратились мамы детей Шебекинского округа, и их предложение, мне кажется, оправдано, чтобы начать немножко пораньше летний оздоровительный отдых. Поэтому уже с 6 апреля первые 300 детей из Шебекинского округа в те лагеря Белгородской области, которые готовы к приёму, будут отправлены. А с 15 апреля мы постараемся открыть еще несколько лагерей, чтобы это количество увеличить. Я надеюсь, дети, конечно, получат заряд бодрости, отдохнут, отвлекутся и наберутся сил.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Кроме того, стало известно, что в ближайшее время группа детей из приграничных районов Белгородской области отправится в подмосковный лагерь.
Это стало возможным благодаря поддержке уполномоченного по правам ребенка Марии Алексеевны Львовой-Беловой. Напомню, что это уже не в первый раз, в феврале белгородские дети уже отдыхали при поддержке Марии Алексеевны.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, что в этом году детей из Белгородской области на летний отдых готовы принять несколько регионов: Воронежская и Липецкая области, Санкт-Петербург.