Белгородских школьников раньше времени отправят в летние лагеря

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил на своей странице в соцсетях, что в регионе было принято решение раньше начать летний оздоровительный отдых: дети отправятся в лагеря уже 6 апреля. С таким предложением к Вячеславу Гладкову ранее обращалась одна из жительниц Шебекинского округа.