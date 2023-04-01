Белгородские школьники младших классов получат сухпайки только с 17 марта

31 марта Гладков сообщил, что федеральные власти решили выдать продуктовые наборы младшим школьником на дистанционке, но только за срок с 17 марта. Губернатор отметил, что согласен с таким решением — дети должны получить питание с начала 2023 года. На уровне области этот вопрос не решить, но он обсуждается с правительством РФ.