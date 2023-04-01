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Posted Сегодня, 10:52

Published Сегодня, 10:52

Modified Сегодня, 10:54

Updated Сегодня, 10:54

Белгородские школьники младших классов получат сухпайки только с 17 марта

1 апреля 2023, 10:52
Фото: 1MI
сухпайки для школьников на дистанте
Губернатору Белгородской области снова задали вопрос о выдаче сухих пайков учащимся младших классов школ.

В регионе ученики 5-11 классов получают сухпайки, потому что их питание обеспечивают за счёт регионального бюджета. За питание младших классов несёт ответственность федеральное правительство, и с января дети пайки не получают.

31 марта Гладков сообщил, что федеральные власти решили выдать продуктовые наборы младшим школьником на дистанционке, но только за срок с 17 марта. Губернатор отметил, что согласен с таким решением — дети должны получить питание с начала 2023 года. На уровне области этот вопрос не решить, но он обсуждается с правительством РФ.

Дистанционное обучение в белгородских школах сохранят и в апреле. Накануне власти сообщили на просьбу вернуть очное обучение, что в регионе с начала спецоперации под обстрел попали 16 школ.

Детей из Шебекинского горокруга раньше положенного времени отправят в летние лагеря. С 6 апреля отдыхать и учиться в них будут 300 шебекинских детей, с 15 апреля планируют открыть ещё несколько лагерей.

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