Белгородец, убивший мать четверых детей, сядет в тюрьму почти на 10 лет

В пресс-службе региональной прокуратуры сообщили, что убийство произошло 4 января в селе Санково Грайворонского горокруга. Подсудимый разбил окно и проник в дом своей знакомой, после чего нанёс ей не менее четырёх ударов ножом в шею, грудную клетку и живот.