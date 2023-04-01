Белгородец, убивший мать четверых детей, сядет в тюрьму почти на 10 лет

Posted Сегодня, 20:07
Published Сегодня, 20:07
Modified Сегодня, 20:09
Updated Сегодня, 20:09
В пресс-службе региональной прокуратуры сообщили, что убийство произошло 4 января в селе Санково Грайворонского горокруга. Подсудимый разбил окно и проник в дом своей знакомой, после чего нанёс ей не менее четырёх ударов ножом в шею, грудную клетку и живот.
Женщина от полученных травм скончалась на месте. В момент убийства в соседней комнате находились девятилетний сын и новорождённая дочь убитой. Всего у белгородки осталось четверо детей.
Суд уже назначил 29-летнему подсудимому наказание в виде 9 лет и 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.