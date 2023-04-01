Белгородец насмерть сбил 65-летнего мужчину

Posted Сегодня, 19:02
Published Сегодня, 19:02
Modified Сегодня, 19:04
Updated Сегодня, 19:04
В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что 32-летний водитель «АФ 371900» двигался от «Ротонды» в сторону посёлка Новосадовый. Когда 65-летний пешеход вёз рядом с собой велосипед и шёл вдоль проезжей части, водитель автомобиля наехал на мужчину.
От полученных травм белгородец скончался.
Белгородские автоинспекторы начали выяснять обстоятельства аварии. По их информации, пешеход двигался по проезжей части в условиях ограниченной видимости. Также он был одет в тёмную одежду без светоотражающих элементов.