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Posted Сегодня, 19:02

Published Сегодня, 19:02

Modified Сегодня, 19:04

Updated Сегодня, 19:04

Белгородец насмерть сбил 65-летнего мужчину

1 апреля 2023, 19:02
Фото: Пресс-служба УМВД России по Белгородской области
ДТП случилось 1 апреля в 04:40 возле «Ротонды», сообщили в региональном УМВД.
Сюжет
ДТП

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что 32-летний водитель «АФ 371900» двигался от «Ротонды» в сторону посёлка Новосадовый. Когда 65-летний пешеход вёз рядом с собой велосипед и шёл вдоль проезжей части, водитель автомобиля наехал на мужчину.

От полученных травм белгородец скончался.

Белгородские автоинспекторы начали выяснять обстоятельства аварии. По их информации, пешеход двигался по проезжей части в условиях ограниченной видимости. Также он был одет в тёмную одежду без светоотражающих элементов.

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#Александра Склярова#ДТП#Пешеход#Погиб пешеход#Происшествия#Белгородский район
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