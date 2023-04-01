Белгородец написал стихотворение, посвящённое грязи

Posted Сегодня, 05:33
Published Сегодня, 05:33
Modified Сегодня, 05:35
Updated Сегодня, 05:35
В вечернем прямом эфире к мэру Белгорода Валентину Демидову один из жителей города обратился в стихотворной форме. Мужчина посвятил стихотворение грязи около поликлиники №1:
Зачем нам глушь дворов, задворок?
Зачем нам в парках грязь искать,
Когда и центр ждёт уборок?
И больше нечего сказать.
Валентин Демидов стихотворение оценил и отметил, что переживать не о чем.
На самом деле, уборка идёт по плану. Этот участок в графике на завтра. Но спасибо за секунды поэзии.
Валентин Демидов, мэр Белгорода.