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Белгородец написал стихотворение, посвящённое грязи

1 апреля 2023, 05:33
Фото: 1MI
Стихотворение про грязь около поликлиники №1 написал один из жителей Белгорода. Мэр Валентин Демидов зачитал стих и ответил на жалобу белгородца.

В вечернем прямом эфире к мэру Белгорода Валентину Демидову один из жителей города обратился в стихотворной форме. Мужчина посвятил стихотворение грязи около поликлиники №1:

Зачем нам глушь дворов, задворок?

Зачем нам в парках грязь искать,

Когда и центр ждёт уборок?

И больше нечего сказать.

Валентин Демидов стихотворение оценил и отметил, что переживать не о чем.

На самом деле, уборка идёт по плану. Этот участок в графике на завтра. Но спасибо за секунды поэзии.
Валентин Демидов, мэр Белгорода.
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#Александра Склярова#Грязь#Стихотворение#Общество#Новости Белгорода#Белгород#Валентин Демидов
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