83-летняя белгородка из приграничья потребовала у губернатора квартиру

Также губернатор рассказал, что получения квартиры ждут около 2000 семей из приграничья, и провести эту работу за один день физически невозможно. До конца апреля представители жилищной комиссии встретятся со всеми переселенцами и обсудят с каждым из них условия предоставления нового жилья. На сегодняшний день свои квартиры обрели 11 семей, 165 завершают оформление документов — в течение двух недель ключи от недвижимости получат и они.