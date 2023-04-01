83-летняя белгородка из приграничья потребовала у губернатора квартиру

Posted Сегодня, 21:45
Published Сегодня, 21:45
Modified Сегодня, 21:45
Updated Сегодня, 21:45
Обращение белгородки губернатор Вячеслав Гладков зачитал в ходе прямого эфира 31 марта. Ей 83 года, она инвалид II группы, ветеран труда — 40 лет проработала фельдшером. И уже восемь месяцев ждёт возможности либо вернуться домой, либо получить своё жильё. Напомним, в приграничном Красном Хуторе введён режим ЧС из-за постоянных обстрелов ВСУ, всех жителей оттуда вывезли.
«Президент обещал, что всем жителям будут предоставлены квартиры. Я обратилась в администрацию села, мне сказали „Квартир нет“. Сколько я буду мучиться в чужом жилье, имея своё? Когда я получу квартиру? Я не могу так больше, не могу жить, ждать и скитаться. Помогите мне, пожалуйста, крик души!», — написала Ольга Егоровна губернатору.
Вячеслав Гладков предложил женщине временно пожить в четырёхзвёздочной гостинице «Амакс», где для переселенцев созданы достаточно хорошие условия. С ней свяжется глава района Владимир Перцев, чтобы отвезти её в гостиницу и показать условия проживания.
Также губернатор рассказал, что получения квартиры ждут около 2000 семей из приграничья, и провести эту работу за один день физически невозможно. До конца апреля представители жилищной комиссии встретятся со всеми переселенцами и обсудят с каждым из них условия предоставления нового жилья. На сегодняшний день свои квартиры обрели 11 семей, 165 завершают оформление документов — в течение двух недель ключи от недвижимости получат и они.
До конца года в Белгородской области введут около 1800 квартир, их количество превышает текущую потребность, так что жилья точно хватит всем.
Мы сейчас ускоряемся, будем строить индивидуальное жильё, потому что не все соглашаются переселяться в квартиры. Понимаю, что в течение года все устали на съемном жилье, в пунктах временного размещения, в гостиницах, но выполнить эту работу за один день невозможно. Деньги есть, все будут обеспечены квартирами и новым жильём.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, в феврале 2023 года Белгородская область получила из федерального бюджета 9,4 млрд рублей для обеспечения жильём жителей приграничья. Также им пообещали найти помочь с поиском работы на новом месте жительства.