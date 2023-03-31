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Posted Сегодня, 18:46

Published Сегодня, 18:46

Modified Сегодня, 19:00

Updated Сегодня, 19:00

Второй обстрел за вечер: ВСУ открыли огонь по белгородскому селу

31 марта 2023, 18:46
Фото: Bel.ru

ВСУ дважды за веер обстреляли Белгородскую область

Это уже третий муниципалитет за день. Белгородцы вновь получают уведомления от МЧС, где сообщается об обстреле. Теперь под прицелом жители села Терновое Шебекинского округа.
Сюжет
Обстрел

Второй муниципалитет попал под огонь ВСУ за этот вечер. Около в селе Терновое Шебекинского округа начался обстрел. Местных жителей предупредили об опасностью с помощью РСЧС-рассылки. Кадров с места событий от белгородцев и комментариев со стороны властей на данный момент не поступало.

Напомним, около семи вечера начали получать уведомления об обстреле жители села Долгое Валуйского округа. Их просили спуститься в укрытие ради безопасности. С тех пор информации о последствиях и пострадавших не поступало. Днём 31 марта сообщалось об обстреле села Вязовое Краснояружского района.

Фото: Bel.ru
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#Артем Черненко#Происшествия#Обстрел#Белгородская область#Терновое#Шебекинский горокруг#Приграничье#Обстрел ВСУ
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