Второй обстрел за вечер: ВСУ открыли огонь по белгородскому селу

Второй муниципалитет попал под огонь ВСУ за этот вечер. Около в селе Терновое Шебекинского округа начался обстрел. Местных жителей предупредили об опасностью с помощью РСЧС-рассылки. Кадров с места событий от белгородцев и комментариев со стороны властей на данный момент не поступало.