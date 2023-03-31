Второй обстрел за вечер: ВСУ открыли огонь по белгородскому селу

Posted Сегодня, 18:46
Published Сегодня, 18:46
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Второй муниципалитет попал под огонь ВСУ за этот вечер. Около в селе Терновое Шебекинского округа начался обстрел. Местных жителей предупредили об опасностью с помощью РСЧС-рассылки. Кадров с места событий от белгородцев и комментариев со стороны властей на данный момент не поступало.
Напомним, около семи вечера начали получать уведомления об обстреле жители села Долгое Валуйского округа. Их просили спуститься в укрытие ради безопасности. С тех пор информации о последствиях и пострадавших не поступало. Днём 31 марта сообщалось об обстреле села Вязовое Краснояружского района.