Вспышки гепатита не было: что случилось в детсаду Старого Оскола

Напомним, в этом году в Старом Осколе зарегистрировали 13 случаев заболевания гепатитом A. За весь прошлый год их было четыре. Между собой они никак не связаны, и что стало источником заражения, пока непонятно. На всякий случай горожан попросили не пить сырую воду из-под крана, а кипятить её перед употреблением.