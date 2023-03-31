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Posted Сегодня, 18:32

Published Сегодня, 18:32

Modified Сегодня, 18:34

Updated Сегодня, 18:34

Вспышки гепатита не было: что случилось в детсаду Старого Оскола

31 марта 2023, 18:32
Фото: 1MI

В Старом Осколе детей проверяют на заражение гепатитом

В ходе прямого эфира 31 марта Вячеслав Гладков зачитал обращение белгородца, которое касалось вспышки гепатита A в детском саду Старого Оскола. Губернатор опроверг информацию о заболевании и рассказал подробности этой истории, которая успела обрасти слухами.

Житель Старого Оскола попросил губернатора разобраться в ситуации с заражением гепатитом сотрудников детского сада в Старом Осколе.

«В родительские чаты было отправлено сообщение, что нужно срочно сдать анализ на гепатит, детский сад продолжает функционировать», — недоумевает мужчина.

Вячеслав Гладков успокоил родителя, что ни о какой вспышке гепатита в детском саду речи не идёт.

Действительно, у одного из сотрудников во время первой сдачи крови были выявлены признаки заболевания, при второй сдаче это заболевание не подтвердилось. Чтобы перестраховаться, у всех сотрудников взяли анализ на гепатит и обратились к родителям за разрешением взять анализы у детей.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Глава региона добавил, что сегодня глава администрации Старооскольского округа Андрей Чесноков должен был встретиться с родителями воспитанников детсада, чтобы разъяснить ситуацию. Сейчас она находится под контролем как региональных, так и муниципальных органов.

Напомним, в этом году в Старом Осколе зарегистрировали 13 случаев заболевания гепатитом A. За весь прошлый год их было четыре. Между собой они никак не связаны, и что стало источником заражения, пока непонятно. На всякий случай горожан попросили не пить сырую воду из-под крана, а кипятить её перед употреблением.

Жителей Белгородской области просят пить кипячёную воду из-за гепатита А
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