Вспышки гепатита не было: что случилось в детсаду Старого Оскола

Posted Сегодня, 18:32
Published Сегодня, 18:32
Modified Сегодня, 18:34
Updated Сегодня, 18:34
Житель Старого Оскола попросил губернатора разобраться в ситуации с заражением гепатитом сотрудников детского сада в Старом Осколе.
«В родительские чаты было отправлено сообщение, что нужно срочно сдать анализ на гепатит, детский сад продолжает функционировать», — недоумевает мужчина.
Вячеслав Гладков успокоил родителя, что ни о какой вспышке гепатита в детском саду речи не идёт.
Действительно, у одного из сотрудников во время первой сдачи крови были выявлены признаки заболевания, при второй сдаче это заболевание не подтвердилось. Чтобы перестраховаться, у всех сотрудников взяли анализ на гепатит и обратились к родителям за разрешением взять анализы у детей.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Глава региона добавил, что сегодня глава администрации Старооскольского округа Андрей Чесноков должен был встретиться с родителями воспитанников детсада, чтобы разъяснить ситуацию. Сейчас она находится под контролем как региональных, так и муниципальных органов.
Напомним, в этом году в Старом Осколе зарегистрировали 13 случаев заболевания гепатитом A. За весь прошлый год их было четыре. Между собой они никак не связаны, и что стало источником заражения, пока непонятно. На всякий случай горожан попросили не пить сырую воду из-под крана, а кипятить её перед употреблением.