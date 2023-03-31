В Минобороны РФ ответили, будет ли вторая волна мобилизации

«Хочу вас всех заверить, что в планах Генерального штаба нет второй волны мобилизации. Тех, кто уже призван на военную службу, а также граждан, добровольно изъявивших желание участвовать в операции, вполне хватает для выполнения возложенных задач», — пояснил Цимлянский.