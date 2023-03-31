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В Минобороны РФ ответили, будет ли вторая волна мобилизации

31 марта 2023, 10:04
Фото: 1MI

Генштаб не планирует проводить вторую волну мобилизации

В Генштабе ВС РФ заявили, что в России не планируют проводить вторую волну мобилизации. Призванных и добровольцев хватает для выполнения боевых задач, пояснил представитель ведомства.

В России не планируют проводить вторую волну мобилизации, заявили в Генштабе ВС РФ. Начальник управления Главного организационно-мобилизационного управления ГШ ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский объяснил, что в этом нет необходимости.

«Хочу вас всех заверить, что в планах Генерального штаба нет второй волны мобилизации. Тех, кто уже призван на военную службу, а также граждан, добровольно изъявивших желание участвовать в операции, вполне хватает для выполнения возложенных задач», — пояснил Цимлянский.

По словам представителя Генштаба, увеличилось количество контрактников. Для их оформления Минобороны расширило сеть пунктов отбора на контракт и увеличило количество инструкторов для работы с кандидатами.

Рассказал Цимлянский и о весенней призывной кампании. Всех призывников направят в пункты постоянной дислокации на территории России. Пройдёт призыв в период с 1 апреля по 15 июля.

Треть призванных направят в учебные соединения и воинские части, где они за пять месяцев освоят современную военную технику и получат военно-учётную специальность. После этого их направят в войска для эксплуатации образцов вооружения и военной техники.

Также Владимир Цимлянский поспешил успокоить призывников и их родителей. Он отметил, что прошедших службу срочников своевременно уволят и направят домой.

Кроме того, представитель Генштаба рассказал о завершении первоначальной постановки граждан на воинский учёт. В течение трёх месяцев в военкоматы вызывали молодых людей, которым в 2023 году исполняется 17 лет. Мероприятия в этом году проводились в новом формате.

«Мы впервые получали информацию от различных федеральных, региональных и муниципальных органов государственной власти в электронном виде. При этом с целью исключения ошибок проводилось и дублирование информации путём получения печатных сведений на бумажных носителях», — отметил Цимлянский.

Теперь сформирована единая база данных. Это необходимо в том числе для того, чтобы не допустить необоснованного призыва граждан. Всего в военкоматы прибыло и поставлено на воинский учёт более 700 тыс. юношей.

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#Наталья Корявых#Вторая волна мобилизации#Общество#Владимир Цимлянский#Весенний призыв#Генштаб#Срочники
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