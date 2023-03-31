В горевшем торговом павильоне в Белгородской области нашли тело мужчины

Posted Сегодня, 15:04
Published Сегодня, 15:04
Modified Сегодня, 15:06
Updated Сегодня, 15:06
В Старом Осколе во время тушения пожара в торговом павильоне 31 марта обнаружили тело мужчины. Об этом сообщили в СК. Сотрудники ведомства начали доследственную проверку.
Им предстоит определить личность мужчины и обстоятельства его гибели. Для установления причин смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.
Ранее в Новом Осколе загорелся жилой дом. Огонь вспыхнул в сарае и в автомобиле «Газель», после чего пламя перекинулось на дом.