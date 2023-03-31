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Posted Сегодня, 15:04

Published Сегодня, 15:04

Modified Сегодня, 15:06

Updated Сегодня, 15:06

В горевшем торговом павильоне в Белгородской области нашли тело мужчины

31 марта 2023, 15:04
Фото: СК по Белгородской области
Следователи устанавливают личность мужчины, чьё тело обнаружили во время тушения пожара в торговом павильоне Старого Оскола, сообщили в пресс-службе регионального СК.
Сюжет
Пожар

В Старом Осколе во время тушения пожара в торговом павильоне 31 марта обнаружили тело мужчины. Об этом сообщили в СК. Сотрудники ведомства начали доследственную проверку.

Им предстоит определить личность мужчины и обстоятельства его гибели. Для установления причин смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее в Новом Осколе загорелся жилой дом. Огонь вспыхнул в сарае и в автомобиле «Газель», после чего пламя перекинулось на дом.

Фото: СК по Белгородской области
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