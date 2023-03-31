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В Белгородской области установят памятник в честь погибших в зоне СВО

31 марта 2023, 12:17
Фото: администрация Краснояружского района
В Красной Яруге установят памятник в честь земляков, погибших в зоне СВО, и капитально отремонтируют мемориал Славы, рассказали в администрации муниципалитета.

В Красной Яруге в этом году установят памятник погибшим в СВО и капитально отремонтируют мемориал Славы. С такой инициативой выступили специалисты управления капитального строительства администрации района в ходе заседания экспертной комиссии.

Мемориальный комплекс полностью обновят, дополнят списки погибших воинов на мемориальных плитах, благоустроят территорию и создадут условия для маломобильных групп граждан.

Ранее жители Белгорода предложили открыть сквер в честь военнослужащих ПВО. В феврале городские власти заявили, что подбирают для него место и варианты эскизов проекта.

В Белгороде планируют открыть сквер в честь бойцов ПВО
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#Ольга Аксёнова#Памятник#Памятник погибшим в СВО#Мемориал Славы#Общество#Спецоперация#СВО#Белгородская область#Красная Яруга#Краснояружский район
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