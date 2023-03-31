В Белгородской области установят памятник в честь погибших в зоне СВО

Posted Сегодня, 12:17
Published Сегодня, 12:17
Modified Сегодня, 12:19
Updated Сегодня, 12:19
В Красной Яруге в этом году установят памятник погибшим в СВО и капитально отремонтируют мемориал Славы. С такой инициативой выступили специалисты управления капитального строительства администрации района в ходе заседания экспертной комиссии.
Мемориальный комплекс полностью обновят, дополнят списки погибших воинов на мемориальных плитах, благоустроят территорию и создадут условия для маломобильных групп граждан.
Ранее жители Белгорода предложили открыть сквер в честь военнослужащих ПВО. В феврале городские власти заявили, что подбирают для него место и варианты эскизов проекта.