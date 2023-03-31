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В Белгородской области отменили субботник

31 марта 2023, 20:13
Фото: 1MI
Изначально субботник в регионе был запланирован на пятницу, 7 апреля. Но на этот день в 2023 году выпадает большой православный праздник — Благовещение, что вызвало недовольство верующих белгородцев. В итоге субботник решили перенести.
«Объявили субботник в Благовещение, и это смущает многих православных. Для верующих — это как назначить субботник на 23 Февраля или 9 Мая. Пожалуйста, перенесите дату субботника, если это возможно», — написал губернатору местный житель по имени Владислав.

Вячеслав Гладков согласился с мужчиной и заявил, что в Благовещение никто субботник проводить не будет. И добавил, что на следующей неделе в Белгородской области всё равно прогнозируется пасмурная погода, так что будет не до общественных работ.

С вами абсолютно согласен: погода на следующей неделе достаточно пасмурная, поэтому, конечно, глупых решений никто принимать не будет. На Благовещение субботник проводить не будем, не переживайте.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, о дате масштабного субботника в Белгородской области стало известно 30 марта, его планировали проводить 7 апреля, в следующую пятницу. Раньше жители жаловались главе региона на то, что боятся выходить на субботники из-за риска наткнуться на взрывное устройство.

Белгородцы боятся выходить на субботники
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#Артем Черненко#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Общество#Субботник#Уборка#Губернатор#Благовещение
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