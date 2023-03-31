В Белгородской области отменили субботник

Posted Сегодня, 20:13
Published Сегодня, 20:13
Modified Сегодня, 20:13
Updated Сегодня, 20:13
«Объявили субботник в Благовещение, и это смущает многих православных. Для верующих — это как назначить субботник на 23 Февраля или 9 Мая. Пожалуйста, перенесите дату субботника, если это возможно», — написал губернатору местный житель по имени Владислав.
Вячеслав Гладков согласился с мужчиной и заявил, что в Благовещение никто субботник проводить не будет. И добавил, что на следующей неделе в Белгородской области всё равно прогнозируется пасмурная погода, так что будет не до общественных работ.
С вами абсолютно согласен: погода на следующей неделе достаточно пасмурная, поэтому, конечно, глупых решений никто принимать не будет. На Благовещение субботник проводить не будем, не переживайте.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, о дате масштабного субботника в Белгородской области стало известно 30 марта, его планировали проводить 7 апреля, в следующую пятницу. Раньше жители жаловались главе региона на то, что боятся выходить на субботники из-за риска наткнуться на взрывное устройство.