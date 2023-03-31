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В Белгороде высадят самшит, бегонию и шалфей, но сначала выкопают тюльпаны

31 марта 2023, 13:55
Фото: 1MI

На уход за клумбами в Белгороде потратят 29 млн рублей

В областном центре ищут исполнителя, который выкопает тюльпаны, посадит цветы и будет ухаживать за клумбами. Для этих целей Белгорблагоустройство готово выделить 29 млн рублей, следует из документов госзакупки.
Сюжет
Цветы

Белгорблагоустройство ищет подрядчика, который подготовит городские клумбы к посадке растений, выкопает тюльпаны после того, как они отцветут, высадит цветы и уложит рулонный газон. Луковицы тюльпанов нужно будет вернуть на хранение коммунальному предприятию.

Помимо этого, от подрядчика требуется ухаживать за городскими клумбами: поливать, подкармливать растения, пропалывать сорняки, опрыскивать и обрезать кустарники, стричь газоны. Затем — подготовить клумбы к зиме, убрав сухие растения.

В этом году в городе собираются высадить спирею японскую, котовник Фассена, очиток видный, нивяник, овсяницу сизую, вербейник монетчатый, самшит вечнозелёный, гортензию, туи, бегонию, пеларгонию, флокс, агератум и шалфей.

На работы подрядчика МБУ «Управление Белгорблагоустройство» выделило 29 млн 181 тыс. рублей.

Кроме цветов и кустарников, в Белгороде появятся новые деревья — ели, яблони и клёны. На закупку саженцев потратят 10 млн рублей.

Фото: из документации закупки
В Белгороде высадят голубые ели, яблони «Стрит Парад» и сахаристый клён
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#Ольга Аксёнова#Высадка#Цветы#Тюльпаны#Клумбы#Белгорблагоустройство#Госзакупки#Город#Новости Белгорода#Белгородская область#Белгород
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