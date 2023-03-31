В Белгороде высадят самшит, бегонию и шалфей, но сначала выкопают тюльпаны

Posted Сегодня, 13:55
Published Сегодня, 13:55
Modified Сегодня, 13:57
Updated Сегодня, 13:57
Белгорблагоустройство ищет подрядчика, который подготовит городские клумбы к посадке растений, выкопает тюльпаны после того, как они отцветут, высадит цветы и уложит рулонный газон. Луковицы тюльпанов нужно будет вернуть на хранение коммунальному предприятию.
Помимо этого, от подрядчика требуется ухаживать за городскими клумбами: поливать, подкармливать растения, пропалывать сорняки, опрыскивать и обрезать кустарники, стричь газоны. Затем — подготовить клумбы к зиме, убрав сухие растения.
В этом году в городе собираются высадить спирею японскую, котовник Фассена, очиток видный, нивяник, овсяницу сизую, вербейник монетчатый, самшит вечнозелёный, гортензию, туи, бегонию, пеларгонию, флокс, агератум и шалфей.
На работы подрядчика МБУ «Управление Белгорблагоустройство» выделило 29 млн 181 тыс. рублей.
Кроме цветов и кустарников, в Белгороде появятся новые деревья — ели, яблони и клёны. На закупку саженцев потратят 10 млн рублей.