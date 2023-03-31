В Белгороде высадят самшит, бегонию и шалфей, но сначала выкопают тюльпаны

Белгорблагоустройство ищет подрядчика, который подготовит городские клумбы к посадке растений, выкопает тюльпаны после того, как они отцветут, высадит цветы и уложит рулонный газон. Луковицы тюльпанов нужно будет вернуть на хранение коммунальному предприятию.