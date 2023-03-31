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В Белгороде обсудят правила установки ограждений возле многоэтажек

31 марта 2023, 12:34
Фото: 1MI
Горсвет Белгорода предлагает разрешить ставить во дворах многоэтажных домов заборы и калитки. Но с рядом условий.

Горсовет предлагает разрешить ограждать многоэтажки, «земельные участки, находящиеся в собственности физических и юридических лиц » и земли общего пользования. Для этого можно будет использовать:

  • шлагбаумы;
  • разные пороги;
  • цепи, тросы, турникеты;
  • заборы, калитки, ворота и другие ограждения.

Тем не менее, нельзя будет размещать ограждения:

  • в нарушение правил пожарной безопасности;
  • в местах, обеспечивающих проход либо проезд к территории общего пользования;
  • на территориях общего пользования и на придомовых территориях без согласования с администрацией Белгорода.
Проектом решения предлагается расширить перечень ограждающих устройств, установка которых требует согласования с администрацией города Белгорода. Порядок такого согласования также будет определяться администрацией города Белгорода.
из проекта решения горсовета

Эти и другие возможные идеи горсовет предлагает обсудить на общественных слушаниях. Внести свои предложения белгородцы могут до 21 апреля.

Вероятно, после принятых поправок в правила благоустройства города «заборная война» между соседями на улице Гагарина может прекратиться. Напомним, что ранее мы уже писали о долгом противостоянии из-за ограждения.

«Заборная война» между соседями может изменить правила благоустройства в Белгороде
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#Артем Черненко#Горсовет#Благоустройство города#Забор#Двор#Многоэтажка#Общество#Новости Белгорода#Белгород
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