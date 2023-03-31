В Белгороде обсудят правила установки ограждений возле многоэтажек

Posted Сегодня, 12:34
Published Сегодня, 12:34
Modified Сегодня, 12:36
Updated Сегодня, 12:36
Горсовет предлагает разрешить ограждать многоэтажки, «земельные участки, находящиеся в собственности физических и юридических лиц » и земли общего пользования. Для этого можно будет использовать:
Тем не менее, нельзя будет размещать ограждения:
Проектом решения предлагается расширить перечень ограждающих устройств, установка которых требует согласования с администрацией города Белгорода. Порядок такого согласования также будет определяться администрацией города Белгорода.
из проекта решения горсовета
Эти и другие возможные идеи горсовет предлагает обсудить на общественных слушаниях. Внести свои предложения белгородцы могут до 21 апреля.
Вероятно, после принятых поправок в правила благоустройства города «заборная война» между соседями на улице Гагарина может прекратиться. Напомним, что ранее мы уже писали о долгом противостоянии из-за ограждения.