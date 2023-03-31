Уличное искусство: граффити и муралы могут разрешить рисовать на стенах в Белгороде

Как отмечают в горсовете, на улицах Белгорода всё чаще стали появляться муралы, граффити, стикеры и другие плоды народного творчества, нанесённые «путём покраски или поклейки». Кроме того, в администрацию города регулярно стали поступать просьбы помочь согласовать нанесение очередного рисунка.