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Уличное искусство: граффити и муралы могут разрешить рисовать на стенах в Белгороде

31 марта 2023, 12:55
Фото: 1MI
Горсовет Белгорода предлагает дать понятие объектам уличного искусства, а также определить требования для их создания. Обсудить граффити планируют с горожанами.

Как отмечают в горсовете, на улицах Белгорода всё чаще стали появляться муралы, граффити, стикеры и другие плоды народного творчества, нанесённые «путём покраски или поклейки». Кроме того, в администрацию города регулярно стали поступать просьбы помочь согласовать нанесение очередного рисунка. 

Сегодня уличному искусству посвящают фестивали и престижные конкурсы.
Некоторые муралы, изображения посвящены известным историческим событиям, личностям и деятелям культуры, искусства. Такое направление субкультуры находит свое продвижение в современной городской среде.
горсовет Белгорода

Таким образом, горсовет предлагает белгородцам обсудить, что есть «объект уличного искусства», чтобы затем дать ему чёткое определение и установить чёткие требования для его создания. 

Эти и другие темы горсовет предлагает затронуть на общественных слушаниях. Внести свои предложения белгородцы могут до 21 апреля.

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#Артем Черненко#Граффити#Мурал#Рисунок#Горсовет#Общество#Новости Белгорода#Белгород
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