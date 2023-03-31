Уличное искусство: граффити и муралы могут разрешить рисовать на стенах в Белгороде

Posted Сегодня, 12:55
Published Сегодня, 12:55
Modified Сегодня, 12:57
Updated Сегодня, 12:57
Как отмечают в горсовете, на улицах Белгорода всё чаще стали появляться муралы, граффити, стикеры и другие плоды народного творчества, нанесённые «путём покраски или поклейки». Кроме того, в администрацию города регулярно стали поступать просьбы помочь согласовать нанесение очередного рисунка.
Сегодня уличному искусству посвящают фестивали и престижные конкурсы.
Некоторые муралы, изображения посвящены известным историческим событиям, личностям и деятелям культуры, искусства. Такое направление субкультуры находит свое продвижение в современной городской среде.
горсовет Белгорода
Таким образом, горсовет предлагает белгородцам обсудить, что есть «объект уличного искусства», чтобы затем дать ему чёткое определение и установить чёткие требования для его создания.
Эти и другие темы горсовет предлагает затронуть на общественных слушаниях. Внести свои предложения белгородцы могут до 21 апреля.