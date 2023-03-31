Стоматолог рассказал, что такое стоматит и как его вылечить

Сообщается, что при острой форме стоматита может произойти увеличение лимфоузлов и повышение температуры до 39 градусов. Лечение стоматита может быть симптоматическим или направленным на устранение его причины. Для временного облегчения боли можно использовать гель «Метрогил Дента» или «Асепта». Для комплексного лечения стоматита врач может использовать профессиональные антисептические, противовирусные и противогрибковые препараты, а также противовоспалительные средства для заживления слизистой.