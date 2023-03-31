Стоматолог рассказал, что такое стоматит и как его вылечить

Posted Сегодня, 11:42
Published Сегодня, 11:42
Modified Сегодня, 11:45
Updated Сегодня, 11:45
По словам эксперта, болезнь может возникнуть из-за неудовлетворительной гигиены рта, микротравм ротовой полости, а также иметь аллергическое или грибковое происхождение. Причинами повреждения слизистой являются неправильно изготовленный протез, наличие твёрдых зубных отложений, съедение горячей пищи, а также прикус языка или щеки, пишет Pravda.Ru.
Стоматолог отметил, что основные симптомы стоматита — это покраснение и отек слизистой, острая боль при пережевывании пищи и разговоре, появление одиночных язвочек красного цвета с белой плёночной точкой посередине, повышение слюноотделения, появление неприятного запаха и возможное кровоточение дёсен.
Сообщается, что при острой форме стоматита может произойти увеличение лимфоузлов и повышение температуры до 39 градусов. Лечение стоматита может быть симптоматическим или направленным на устранение его причины. Для временного облегчения боли можно использовать гель «Метрогил Дента» или «Асепта». Для комплексного лечения стоматита врач может использовать профессиональные антисептические, противовирусные и противогрибковые препараты, а также противовоспалительные средства для заживления слизистой.
«Могут также применяться физиотерапевтические процедуры и назначаться витамины. Если у вас есть симптомы стоматита, необходимо обратиться к стоматологу», — резюмировал Никита Ковалев.