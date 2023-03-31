Социальные пенсии в Белгородской области увеличат на 3,3% с 1 апреля

Posted Сегодня, 08:14
Published Сегодня, 08:14
Modified Сегодня, 08:16
Updated Сегодня, 08:16
Социальные пенсии для белгородцев с 1 апреля проиндексируют на 3,3%. В среднем выплата увеличится более чем на 300 рублей. Рассчитывается индексация исходя из темпов роста прожиточного минимума пенсионеров за прошедший год.
В регионе социальные пенсии получают 50,5 тысячи граждан. Среди них более 16 тыс. — проживавшие или работавшие в зоне ЧАЭС, 14,3 тысячи — инвалиды с детства. Ещё около 900 жителей области получают соцпенсии по старости и более 9 тыс. — госпенсии по старости.
В текущем году страховые пенсии неработающих пенсионеров проиндексировали на 4,8%, ежемесячные выплаты для федеральных льготников — на 11,9%. Помимо этого, увеличен размер прожиточного минимума для пожилых граждан.
Напомним, что повышение социальных пенсий на 3,3% — это дополнительная индексация к той, что была внепланово проведена в июне 2022 года. Тогда такие пособия проиндексировали на 10% в связи с ростом цен.