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Published Сегодня, 08:14

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Updated Сегодня, 08:16

Социальные пенсии в Белгородской области увеличат на 3,3% с 1 апреля

31 марта 2023, 08:14
Фото: 1MI
Уже в следующем месяце выплаты проиндексируют на 3,3%. В среднем рост составит более 300 рублей. Об этом сообщили в Telegram-канале правительства региона.

Социальные пенсии для белгородцев с 1 апреля проиндексируют на 3,3%. В среднем выплата увеличится более чем на 300 рублей. Рассчитывается индексация исходя из темпов роста прожиточного минимума пенсионеров за прошедший год.

В регионе социальные пенсии получают 50,5 тысячи граждан. Среди них более 16 тыс. — проживавшие или работавшие в зоне ЧАЭС, 14,3 тысячи — инвалиды с детства. Ещё около 900 жителей области получают соцпенсии по старости и более 9 тыс. — госпенсии по старости.

В текущем году страховые пенсии неработающих пенсионеров проиндексировали на 4,8%, ежемесячные выплаты для федеральных льготников — на 11,9%. Помимо этого, увеличен размер прожиточного минимума для пожилых граждан.

Напомним, что повышение социальных пенсий на 3,3% — это дополнительная индексация к той, что была внепланово проведена в июне 2022 года. Тогда такие пособия проиндексировали на 10% в связи с ростом цен.

Социальные пенсии в России предложили повысить ещё на 3,3%
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#Ольга Аксёнова#Социальные пенсии#Индексация#Апрель#Общество#Белгородская область
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