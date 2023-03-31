Системы оповещения в Белгороде проверят повторно

Posted Сегодня, 12:20
Published Сегодня, 12:20
Modified Сегодня, 12:22
Updated Сегодня, 12:22
В Белгороде ещё раз проверят работу систем оповещения. В очередной раз сирены включат 3 апреля в 11:00. Они и громкоговорители будут работать в течение трёх минут. Горожан просят сохранять спокойствие.
В последний раз сирены проверяли в областном центре 29 марта. Работа проводилась в плановом порядке. Белгородцы получили соответствующие оповещения от МЧС. Звуки сирены местные жители услышали в разных частях города.
Накануне в Шебекино проводили учения по отработке действий в случае возникновения ЧС. Тренировки начались с утра. Глава горокруга Владимир Жданов объяснил, что это необходимо для проработки всех возможных сценариев и выявления «слепых зон».