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Системы оповещения в Белгороде проверят повторно

31 марта 2023, 12:20
Фото: Bel.ru
Очередная проверка системы оповещения населения запланирована на 3 апреля в 11:00, сообщили в городской администрации.

В Белгороде ещё раз проверят работу систем оповещения. В очередной раз сирены включат 3 апреля в 11:00. Они и громкоговорители будут работать в течение трёх минут. Горожан просят сохранять спокойствие.

В последний раз сирены проверяли в областном центре 29 марта. Работа проводилась в плановом порядке. Белгородцы получили соответствующие оповещения от МЧС. Звуки сирены местные жители услышали в разных частях города.

Накануне в Шебекино проводили учения по отработке действий в случае возникновения ЧС. Тренировки начались с утра. Глава горокруга Владимир Жданов объяснил, что это необходимо для проработки всех возможных сценариев и выявления «слепых зон».

Тяжело в учении: отработка действий на случай чрезвычайных ситуаций прошла в Шебекино
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Новости Белгорода#Город#Сирены#Проверки#Система оповещения
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