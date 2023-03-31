Сергачёва не лишат мандата депутата за отсутствие на заседаниях Белгородской думы

Депутат Елена Бондаренко за 2022–2023 гг. участвовала в четырёх заседаниях из 14. Фактически вышло так, что она отсутствовала более года. Ещё реже на заседаниях появлялись экс-спикер облдумы Ольга Павлова и Валерий Сергачёв. Последний был на двух собраниях в минувшем году и на одном в текущем. Ольга Павлова посещала заседания только с января по март 2022 года, пока была спикером областной думы.