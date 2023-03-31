Сергачёва не лишат мандата депутата за отсутствие на заседаниях Белгородской думы

Posted Сегодня, 13:12
Published Сегодня, 13:12
Modified Сегодня, 13:15
Updated Сегодня, 13:15
Белгородских депутатов не лишат мандатов за долгое отсутствие на заседаниях. «Фонарь» направил редакционный запрос в областную думу, где журналистам объяснили, на каких основаниях депутаты могут сложить полномочия досрочно.
В региональном парламенте редакции ответили, что все основания для досрочного прекращения полномочий перечислены в ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ». Правила действуют с 1 июня 2022 года.
В законе перечислены 11 случаев, когда есть основания для сложения полномочий. В феврале 2023 года добавилась новая причина — отсутствие без уважительных причин на всех заседаниях думы в течение полугода.
Депутат Елена Бондаренко за 2022–2023 гг. участвовала в четырёх заседаниях из 14. Фактически вышло так, что она отсутствовала более года. Ещё реже на заседаниях появлялись экс-спикер облдумы Ольга Павлова и Валерий Сергачёв. Последний был на двух собраниях в минувшем году и на одном в текущем. Ольга Павлова посещала заседания только с января по март 2022 года, пока была спикером областной думы.
В парламенте региона уточнили, что Бондаренко за год посетила одно заседание комитета по взаимодействию с гражданским обществом, СМИ, информационной политике и связи, Сергачёв — два. В заседаниях комитетов Павлова не участвовала, поскольку не состоит ни в одном из них. Бондаренко, Павлова и Сергачёв никак не поясняли причины пропусков и не предоставляли никаких документов, подтверждающих уважительные причины отсутствия, уточнили в пресс-службе думы.
Тем не менее своих мандатов депутаты не лишатся. Дело в том, что новое правило действует только с 1 марта 2023 года. Если депутаты не будут появляться на собраниях после этой даты, то только тогда появятся основания для лишения мандатов.