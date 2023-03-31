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Published Сегодня, 20:52

Modified Сегодня, 20:54

Updated Сегодня, 20:54

Село под Белгородом полгода живёт без главы

31 марта 2023, 20:52
Фото: 1MI
О проблеме губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову рассказала местная жительница. Он её успокоил и заверил, что через две недели глава у жителей села появится — власти подобрали подходящую кандидатуру.

Село Гостищево Яковлевского округа, где проживают около 3 000 человек, уже полгода ждёт появления главы сельского поселения. Жительница по имени Ольга попросила губернатора подобрать им «трезвого, порядочного и деятельного руководителя».

Человека подобрали, через две недели, я надеюсь, он приступит к исполнению своих обязанностей. По отзывам человек грамотный, с опытом работы, надеюсь, что будет помогать вам улучшать жизнь в вашем селе.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

В конце марта 2023 года стало известно, что с карты Белгородской области исчезнет посёлок Герцевский, который находится в Яковлевском округе. Там больше никто не живёт. Не осталось там и пригодных для жизни домов — лишь несколько полуразрушенных строений.

В Белгородской области «исчезнет» посёлок
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#Артем Черненко#Яковлевский городской округ#Вячеслав Гладков#Общество#Село#Губернатор#Глава поселения
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