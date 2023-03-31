Село под Белгородом полгода живёт без главы

Posted Сегодня, 20:52
Published Сегодня, 20:52
Modified Сегодня, 20:54
Updated Сегодня, 20:54
Село Гостищево Яковлевского округа, где проживают около 3 000 человек, уже полгода ждёт появления главы сельского поселения. Жительница по имени Ольга попросила губернатора подобрать им «трезвого, порядочного и деятельного руководителя».
Человека подобрали, через две недели, я надеюсь, он приступит к исполнению своих обязанностей. По отзывам человек грамотный, с опытом работы, надеюсь, что будет помогать вам улучшать жизнь в вашем селе.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
В конце марта 2023 года стало известно, что с карты Белгородской области исчезнет посёлок Герцевский, который находится в Яковлевском округе. Там больше никто не живёт. Не осталось там и пригодных для жизни домов — лишь несколько полуразрушенных строений.