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Posted Сегодня, 15:18

Published Сегодня, 15:18

Modified Сегодня, 15:20

Updated Сегодня, 15:20

Правила установки кондиционеров могут измениться в Белгороде

31 марта 2023, 15:18
Фото: 1MI
Горсовет Белгорода предлагает изменить правила установки кондиционеров, а конкретно — устройств вывода конденсатов.

Предлагается не допускать отведение конденсата на фасад, ограждающие конструкции, оконные проёмы и входные группы.

Дополнительные требования ещё не приняты — горсовет лишь предлагает внести изменения в правила городского благоустройства. Принять участие в обсуждении возможных перемен белгородцев приглашают до 21 апреля — до этого числа можно внести свои предложения. Само же собрание участников публичных слушаний пройдёт 25 апреля в 11:00 в горадминистрации.

Отметим: ранее Бел.Ру уже писало о том, что в Белгороде хотят узаконить установку кондиционеров, опираясь на опыт других городов, в частности, Воронежа и Санкт-Петербурга. Пока единых требований в областном центре по этому вопросу нет.

Кроме того, горсовет предложил проработать вопрос установки заборов и создания граффити.

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