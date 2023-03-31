Правила установки кондиционеров могут измениться в Белгороде

Дополнительные требования ещё не приняты — горсовет лишь предлагает внести изменения в правила городского благоустройства. Принять участие в обсуждении возможных перемен белгородцев приглашают до 21 апреля — до этого числа можно внести свои предложения. Само же собрание участников публичных слушаний пройдёт 25 апреля в 11:00 в горадминистрации.