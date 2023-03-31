Правила установки кондиционеров могут измениться в Белгороде

Posted Сегодня, 15:18
Published Сегодня, 15:18
Modified Сегодня, 15:20
Updated Сегодня, 15:20
Предлагается не допускать отведение конденсата на фасад, ограждающие конструкции, оконные проёмы и входные группы.
Дополнительные требования ещё не приняты — горсовет лишь предлагает внести изменения в правила городского благоустройства. Принять участие в обсуждении возможных перемен белгородцев приглашают до 21 апреля — до этого числа можно внести свои предложения. Само же собрание участников публичных слушаний пройдёт 25 апреля в 11:00 в горадминистрации.
Отметим: ранее Бел.Ру уже писало о том, что в Белгороде хотят узаконить установку кондиционеров, опираясь на опыт других городов, в частности, Воронежа и Санкт-Петербурга. Пока единых требований в областном центре по этому вопросу нет.
Кроме того, горсовет предложил проработать вопрос установки заборов и создания граффити.