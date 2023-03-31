Под Белгородом почтили память троих погибших в СВО бойцов

Posted Сегодня, 13:42
Published Сегодня, 13:42
Modified Сегодня, 13:45
Updated Сегодня, 13:45
В Шебекино почтили память троих военнослужащих — участников спецоперации. В честь погибших бойцов открыли мемориальные плиты в военно-патриотическом сквере «Айсберг».
На плитах появились имена сержанта Романа Хворощева, рядового Дмитрия Хворощева, младшего сержанта Михаила Лагутина. Как отметил глава горокруга Владимир Жданов, их имена навсегда вписаны в историю Отечества.
«Невосполнимая утрата для родных, близких, для каждого шебекинца. И память о тех, кто не вернулся домой с полей ратных сражений, мы обязаны сохранить навеки», — написал чиновник.
Ранее в Губкинском горокруге попрощались с Героем России Юрием Кодочиговым. Белгородец погиб в ходе спецоперации 12 марта. 32-летнего жителя региона мобилизовали в сентябре.