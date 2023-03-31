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Под Белгородом почтили память троих погибших в СВО бойцов

31 марта 2023, 13:42
Фото: Telegram-канал Владимира Жданова
В Шебекино открыли мемориальные плиты в честь военнослужащих, выполнявших свой долг. Фотографии опубликовал глава городского округа Владимир Жданов.
Сюжет
СВО

В Шебекино почтили память троих военнослужащих — участников спецоперации. В честь погибших бойцов открыли мемориальные плиты в военно-патриотическом сквере «Айсберг».

На плитах появились имена сержанта Романа Хворощева, рядового Дмитрия Хворощева, младшего сержанта Михаила Лагутина. Как отметил глава горокруга Владимир Жданов, их имена навсегда вписаны в историю Отечества.

«Невосполнимая утрата для родных, близких, для каждого шебекинца. И память о тех, кто не вернулся домой с полей ратных сражений, мы обязаны сохранить навеки», — написал чиновник.

Фото: Telegram-канал Владимира Жданова

Ранее в Губкинском горокруге попрощались с Героем России Юрием Кодочиговым. Белгородец погиб в ходе спецоперации 12 марта. 32-летнего жителя региона мобилизовали в сентябре.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Шебекино#Владимир Жданов#СВО#Спецоперация#Военнослужащие#Мемориальные плиты#Погибшие#Сквер "Айсберг"
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