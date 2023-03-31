Под Белгородом без вести пропал мужчина в чёрном

В селе Мясоедово Белгородского района 26 марта ушёл из дома и не вернулся 40-летний мужчина. С собой у него была чёрная сумка через плечо, говорится в ориентировке ПСО «Лиза Алерт».

26 марта Евгений Русанов вышел из дома в селе Мясоедово Белгородского района и не вернулся. Теперь 40-летнего мужчину ищут добровольцы поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». Приметы белгородца: рост 170 см, телосложение плотное, волосы тёмно-русые. Был одет в чёрную куртку, синие джинсы, кроссовки чёрного цвета с красной полоской, чёрную кепку. С собой у пропавшего была чёрная сумка через плечо. Сообщить информацию о пропавшем мужчине можно по номеру телефона горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (бесплатно по РФ) или 112. Напомним, в Белгородской области больше месяца идут поиски пропавшего без вести 42-летнего мужчины. Его местонахождение неизвестно с 19 февраля. Ориентировка на пропавшего мужчину Фото: "Лиза Алерт" Почти две недели в Белгородской области не могут найти 42-летнего мужчину Узнать подробнее Читайте также: В Белгородской области нашли пропавшего 12-летнего мальчика Пропавшего молодого белгородца нашли мёртвым