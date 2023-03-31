Под Белгородом без вести пропал мужчина в чёрном

Posted Сегодня, 07:21
Published Сегодня, 07:21
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Updated Сегодня, 07:23
26 марта Евгений Русанов вышел из дома в селе Мясоедово Белгородского района и не вернулся. Теперь 40-летнего мужчину ищут добровольцы поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».
Приметы белгородца: рост 170 см, телосложение плотное, волосы тёмно-русые. Был одет в чёрную куртку, синие джинсы, кроссовки чёрного цвета с красной полоской, чёрную кепку. С собой у пропавшего была чёрная сумка через плечо.
Сообщить информацию о пропавшем мужчине можно по номеру телефона горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (бесплатно по РФ) или 112.
Напомним, в Белгородской области больше месяца идут поиски пропавшего без вести 42-летнего мужчины. Его местонахождение неизвестно с 19 февраля.