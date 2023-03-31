Офицера обвинили в непредотвращённом нападении ВСУ на Белгородскую область

Posted Сегодня, 08:53
Published Сегодня, 08:53
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Updated Сегодня, 08:55
Офицера будут судить за то, что он не предотвратил нападение Украины на Россию. По версии следствия, военнослужащий «имел все возможности для предотвращения атаки ВСУ, но допустил причинение серьёзного ущерба обороноспособности страны». Теперь ему грозит до десяти лет колонии.
В результате удара ещё весной прошлого года погибли семеро военнослужащих, 43 человека получили ранения и контузии. Досталось и технике — 15 единиц было уничтожено, ещё 30 получили повреждения. Сумма ущерба составила 89 млн рублей.
Во время налёта обвиняемый находился на боевом дежурстве. Внезапное нападение противника стало возможным из-за недостаточного прикрытия воздушного пространства в приграничной зоне средствами ПВО, пишет издание.
Следователи считают, что фигурант дела не только ошибся лично, но и серьёзно просчитался в организации боевой службы вверенного ему подразделения. В связи с этим к основной статье добавилась ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий — до 10 лет тюрьмы с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет).
С мая 2022 года офицер содержится под стражей. В декабре военнослужащего этапировали в Санкт-Петербург. 27 марта гарнизонный военный суд Северной столицы в очередной раз продлил обвиняемому арест. Офицер свою вину не признаёт и пытается обжаловать избранную меру пресечения.
В рамках дела арестовали машину Toyota Corolla стоимостью 617,5 тыс. рублей. Теперь офицер и его адвокат пытаются доказать, что машина принадлежит не ему, а его жене. Если военного всё-таки признают виновным, то ущерб от преступления компенсируют военному ведомству, пострадавшим и родственникам погибших, и не только за счёт государства, но и вырученными от продажи машины деньгами.
Представители судов и сторона защиты от комментариев по делу воздержались.