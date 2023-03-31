Офицера обвинили в непредотвращённом нападении ВСУ на Белгородскую область

В рамках дела арестовали машину Toyota Corolla стоимостью 617,5 тыс. рублей. Теперь офицер и его адвокат пытаются доказать, что машина принадлежит не ему, а его жене. Если военного всё-таки признают виновным, то ущерб от преступления компенсируют военному ведомству, пострадавшим и родственникам погибших, и не только за счёт государства, но и вырученными от продажи машины деньгами.