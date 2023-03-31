Обстрелянный ФОК в Шебекино восстановят при поддержке Минспорта РФ

Помимо этого, губернатор попросил выделить средства на умные спортивные площадки и площадки ГТО ввиду их востребованности у белгородской молодёжи. Вячеслав Гладков попросил денег и на некоторые спортивные объекты, но пока не стал называть, какие именно, так как решения по ним ещё не приняты.