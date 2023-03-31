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Published Сегодня, 09:24

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Обстрелянный ФОК в Шебекино восстановят при поддержке Минспорта РФ

31 марта 2023, 09:24
Фото: страница Одеса Байсултанова в ВК
Губернатор Белгородской области попросил финансовой помощи из федерального бюджета у Минспорта РФ на ремонт шебекинского ФОКа, умные спортплощадки, площадки ГТО и на спортобъекты. Об этом Вячеслав Гладков рассказал на своей странице в соцсети.

Вячеслав Гладков 30 марта встретился с министром спорта России Олегом Матыциным. Белгородский губернатор обратился с просьбой о выделении федеральной финансовой помощи на восстановление физкультурно-оздоровительного комплекса в Шебекино. ФОК был разрушен ещё в октябре прошлого года во время обстрелов со стороны Украины.

Матыцин заверил, что необходимые меры для восстановления примут. Работы планируют выполнить до конца этого года.

Помимо этого, губернатор попросил выделить средства на умные спортивные площадки и площадки ГТО ввиду их востребованности у белгородской молодёжи. Вячеслав Гладков попросил денег и на некоторые спортивные объекты, но пока не стал называть, какие именно, так как решения по ним ещё не приняты.

В текущем году в регионе будут вводить новые ФОКи в Губкине и Старом Осколе, Центр художественной гимнастики, батута и акробатики, Центр адаптивных видов спорта, большое футбольное поле с легкоатлетической дорожкой в Белгороде.

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#Ольга Аксёнова#ФОК#Минспорта рф#Спортивные площадки#Гто#Спорт#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Олег Матыцин
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