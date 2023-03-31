На ОЭМК прошла церемония награждения лауреатов премии имени А. А. Угарова

«Премия имени Алексея Угарова вручается людям, которые искренне любят свою профессию, самоотверженно трудятся и не останавливаются на достигнутом, постоянно идут вперёд. Они вносят весомый вклад в развитие своих предприятий, а значит — в благополучие своего города и региона, — подчеркнул первый заместитель генерального директора — директор по производству Металлоинвеста Алексей Кушнарев. — Такие люди, как Алексей Алексеевич и лауреаты премии, носящей его имя, были и остаются надежной опорой России, нашей гордостью и примером для подражания для подрастающего поколения».