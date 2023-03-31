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Мэрия Белгорода через суд требует от «Экотранса» проект рекультивации свалки

31 марта 2023, 15:20
Фото: 1MI
Арбитражный суд Белгородской области принял иск администрации и назначил предварительное судебное заседание на 10 мая.

27 марта стало известно, что администрация Белгорода обратилась в Арбитражный суд области с исковым заявлением к ООО ТК «Экотранс». Мэрия просит обязать транспортную компанию разработать проекты рекультивации земельных участков в районе старой городской свалки с перечнем мероприятий по выводу из эксплуатации полигона ТБО.

В случае неисполнения «Экотрансом» требований в сроки, мэрия требует установить судебную неустойку в размере 50 тыс. рублей за каждый день просрочки, начиная с даты, следующей за днём истечения срока.

10 мая суд назначил по делу предварительное судебное заседание.

Напомним, что старую свалку в Белгороде планируется преобразить в 2024 году. Проект реализуется в рамках нацпроекта «Экология». Стоимость работ составляет 1,5 млрд рублей.

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#Алина Харина#Свалка#Рекультивация земель#Мэрия#Экотранс#Общество#Эксклюзив#Новости Белгорода#Белгород
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