Мэрия Белгорода через суд требует от «Экотранса» проект рекультивации свалки

Posted Сегодня, 15:20
Published Сегодня, 15:20
Modified Сегодня, 15:22
Updated Сегодня, 15:22
27 марта стало известно, что администрация Белгорода обратилась в Арбитражный суд области с исковым заявлением к ООО ТК «Экотранс». Мэрия просит обязать транспортную компанию разработать проекты рекультивации земельных участков в районе старой городской свалки с перечнем мероприятий по выводу из эксплуатации полигона ТБО.
В случае неисполнения «Экотрансом» требований в сроки, мэрия требует установить судебную неустойку в размере 50 тыс. рублей за каждый день просрочки, начиная с даты, следующей за днём истечения срока.
10 мая суд назначил по делу предварительное судебное заседание.
Напомним, что старую свалку в Белгороде планируется преобразить в 2024 году. Проект реализуется в рамках нацпроекта «Экология». Стоимость работ составляет 1,5 млрд рублей.