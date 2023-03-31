Мэрия Белгорода через суд требует от «Экотранса» проект рекультивации свалки

27 марта стало известно, что администрация Белгорода обратилась в Арбитражный суд области с исковым заявлением к ООО ТК «Экотранс». Мэрия просит обязать транспортную компанию разработать проекты рекультивации земельных участков в районе старой городской свалки с перечнем мероприятий по выводу из эксплуатации полигона ТБО.