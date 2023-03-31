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Published Сегодня, 10:55

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Updated Сегодня, 10:57

МЧС предупреждает о новом обстреле в Белгородской области

31 марта 2023, 10:55
Фото: Bel.ru

Вязовое в Белгородской области попало под обстрел ВСУ

31 марта под огнём оказался Краснояружский район. Об опасности предупредили в региональном управлении МЧС.
Сюжет
Обстрел

Село Вязовое в Краснояружском районе попало под обстрел ВСУ. Происшествие случилось днём 31 марта. Уведомления об опасности поступили от МЧС.

Это не первый обстрел в регионе с начала недели. 27 марта под огнём были Графовка Краснояружского района, Новая Таволжанка Шебекинского горокруга. На следующий день под обстрел попали посёлок Ленинский Шебекинского горокруга, село Вериговка Валуйского округа. В среду, 29 марта, происшествие случилось в селе Черемошное Белгородского района. 

Минувшей ночью беспилотник ВСУ сбили в Грайворонском горокруге. Помимо этого, стало известно об обнаруженном на кладбище БПЛА. К нему было прикреплено устройство для сброса снарядов.

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#Обстрел ВСУ#Приграничье#Смс#Происшествия#Спецоперация#Обстрел#СВО#Белгородская область#Краснояружский район#Вязовое#Инна Рогова
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