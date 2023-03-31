МЧС предупреждает о новом обстреле в Белгородской области

Это не первый обстрел в регионе с начала недели. 27 марта под огнём были Графовка Краснояружского района, Новая Таволжанка Шебекинского горокруга. На следующий день под обстрел попали посёлок Ленинский Шебекинского горокруга, село Вериговка Валуйского округа. В среду, 29 марта, происшествие случилось в селе Черемошное Белгородского района.