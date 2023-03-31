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Магнитная буря ожидается в Белгородской области 31 марта и 1 апреля

31 марта 2023, 11:24
Фото: 1MI
Учёные предупреждают о магнитной буре 31 марта и 1 апреля. Это связано с образованием корональной дыры на Солнце. Такая буря может повлиять на здоровье метеозависимых и пожилых людей.

По данным учёных, мощная геомагнитная буря ожидается с вечера пятницы, 31 марта, до утра субботы, 1 апреля. Её появление связано с образованием большой корональной дыры на поверхности Солнца. Размер этой дыры во много раз превышает размер Земли, пишет Life.

Возникновение корональных дыр на поверхности Солнца приводит к появлению высокоскоростного солнечного ветра. В данном случае он двигается к нашей планете со скоростью 2,9 млн км/ч.

По данным сайта Meteonova, в Белгороде геомагнитная обстановка в эти дни показывает возмущение геомагнитных колебаний, что несущественно. Небольшой скачок до геомагнитной бури наблюдался лишь в девять часов утра 31 марта.

Такие же данные приводит лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ). Возбуждение магнитосферы наблюдалось только утром пятницы. Но в обед магнитосфера пришла в спокойное состояние. Вероятность магнитной бури 31 марта составляет 25%, а 1 апреля — всего 1%.

Всего существует пять уровней магнитной активности. Но даже самые слабые бури влияют на самочувствие метеозависимых и пожилых людей. Такие колебания могут вызвать чувство тревожности. У людей, страдающих мигренями и повышенным или пониженным артериальным давлением, может ухудшиться состояние. Поэтому гипертоникам и гипотоникам следует чаще измерять давление.

Магнитные бури в Белгородской области были 26 и 30 марта. Однако тогда они были несущественными.

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#Ольга Аксёнова#Магнитная буря#Общество#Белгородская область#Белгород
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