Всего существует пять уровней магнитной активности. Но даже самые слабые бури влияют на самочувствие метеозависимых и пожилых людей. Такие колебания могут вызвать чувство тревожности. У людей, страдающих мигренями и повышенным или пониженным артериальным давлением, может ухудшиться состояние. Поэтому гипертоникам и гипотоникам следует чаще измерять давление.