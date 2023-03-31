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Published Сегодня, 14:50

Modified Сегодня, 14:52

Updated Сегодня, 14:52

Камеры фотовидеофиксации начнут работать на привокзальной площади в Белгороде

31 марта 2023, 14:50
Фото: пресс-служба мэрии Белгорода
Заработают они уже с 1 апреля. Таким образом планируется упорядочить дорожно-транспортную обстановку, рассказали в пресс-службе мэрии.

На территории привокзальной площади Белгорода с 1 апреля начнут функционировать камеры фотовидеофиксации.

В администрации пояснили, что с помощью камер планируется упорядочить дорожно-транспортную обстановку в этом месте и контролировать выполнение требований дорожных знаков водителями и пешеходами.

Напомним, что в целях дисциплинирования водителей региональное управление дорожного хозяйства и транспорта закупало 66 камер-муляжей. Изначально на эти цели выделили более 4 млн рублей.

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#Ольга Аксёнова#Камеры#Фотовидеофиксация#Привокзальная площадь#Город#Новости Белгорода#Белгородская область#Белгород
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