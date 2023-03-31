Камеры фотовидеофиксации начнут работать на привокзальной площади в Белгороде

Posted Сегодня, 14:50
Published Сегодня, 14:50
Modified Сегодня, 14:52
Updated Сегодня, 14:52
На территории привокзальной площади Белгорода с 1 апреля начнут функционировать камеры фотовидеофиксации.
В администрации пояснили, что с помощью камер планируется упорядочить дорожно-транспортную обстановку в этом месте и контролировать выполнение требований дорожных знаков водителями и пешеходами.
Напомним, что в целях дисциплинирования водителей региональное управление дорожного хозяйства и транспорта закупало 66 камер-муляжей. Изначально на эти цели выделили более 4 млн рублей.