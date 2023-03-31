Хуже уже не будет: три года назад в Белгородской области впервые заболели ковидом

Трудно в это поверить, но с начала эпидемии коронавируса прошло уже больше трёх лет. Сейчас сводки о заболевших мало кому интересны (настолько, что с 27 марта местный оперштаб до сих пор не выпустил ни одной), хотя в то время каждая из них набирала множество просмотров. И на то есть причина: китайский вирус казался чем-то загадочным и был смертельно опасным. Страх перед новой болезнью оказался настолько сильным, что некоторые даже боялись простых китайцев и не хотели распаковывать уже заказанные на «Алиэкспресс» вещи.