Хуже уже не будет: три года назад в Белгородской области впервые заболели ковидом

Posted Сегодня, 09:03
Published Сегодня, 09:03
Modified Сегодня, 09:05
Updated Сегодня, 09:05
Трудно в это поверить, но с начала эпидемии коронавируса прошло уже больше трёх лет. Сейчас сводки о заболевших мало кому интересны (настолько, что с 27 марта местный оперштаб до сих пор не выпустил ни одной), хотя в то время каждая из них набирала множество просмотров. И на то есть причина: китайский вирус казался чем-то загадочным и был смертельно опасным. Страх перед новой болезнью оказался настолько сильным, что некоторые даже боялись простых китайцев и не хотели распаковывать уже заказанные на «Алиэкспресс» вещи.
С тех пор много что изменилось: китайцев бояться у нас перестали, ведь теперь они союзники, а вместо сводок о ковидных больных мы читаем сводки о сбитых на границе беспилотниках. Чтобы освежить память, предлагаем вам поэтапно вспомнить, с чего начинался коронавирус у нас в регионе. Тем более, что вспомнить есть что.
О введении в Белгородской области режима повышенной готовности стало известно 16 марта. Тогда экс-губернатор Белгородской области Евгений Савченко подписал распоряжение «О мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)». Согласно ему, в регионе до 16 апреля вводился режим повышенной готовности и ограничивалось проведение любых массовых мероприятий.
Тогда белгородцы впервые услышали слово «самоизоляция» — отправиться на неё должны были приехавшие из-за границы местные жители. На отдых от общественных мест, в том числе и от работы, им давалось две недели. Больничный при этом оплачивался.
Вряд ли большинство придало тогда этому большое значение. Но уже на следующий день пограничникам дали команду передавать все списки граждан, пересекающих границу, в УМВД по Белгородской области. Привычный мир потихоньку стал меняться.
Вероятно, первым заразившимся ковидом белгородцем стала неназванная жительница региона. Коронавирус у неё диагностировали прямо в Международный женский день — заразу она привезла из Италии. После двухнедельного лечения в Москве женщина поправилась, выписали её 18 марта.
Непосредственно на территории Белгородской области болезнь на тот момент не фиксировалась. Для региона всё ещё было впереди.
Тогда же многим казалось, что кончится эпидемия быстро — месяц-другой, после чего болезнь будет побеждена. Да, нужно будет перетерпеть различные неудобства и неприятности, вроде отмены «Евровидения», за которым тогда ещё в нашей стране следили, — но это были именно что временные трудности.
К слову, выступить на тех музыкальных соревнованиях в Европе должна была на тот момент отечественная группа Little Big — сейчас её солист, Илья Прусикин, признан иноагентом.
19 марта Савченко призвал белгородские компании создавать штабы по коронавирусу. Он также обратился к белгородцам и призвал мыть руки и избегать массовых мероприятий. Тема гигиены вдруг стала очень важной — важнее, чем была до этого.
В то же время среди некоторых граждан начала нарастать паника. Люди принялись сметать с полок магазинов крупы и туалетную бумагу — почему-то все вдруг решили, что последняя резко закончится, а других способов завершить начатое, вероятно, нет.
Это уже третья или четвёртая волна повышенного спроса. Причины для этого всегда были разные. Но результат всегда один — остаются большие запасы продуктов, которые теряют свои потребительские свойства. Когда человек сталкивается с ситуацией, на которую никак не может повлиять, у него возникает защитная реакция — защитить себя и свою семью, скупить что-то и выставить барьер.
Владимир Зубов, на тот момент начальник управления по развитию потребительского рынка департамента экономического развития области
Время покажет, что Зубов оказался прав: дефицита продуктов в Белгородской области не случилось. Кроме того, спустя несколько лет, при начале спецоперации, поведение людей останется таким же — но в этот раз скупать будут уже будут не только гречку, но и сахар.
К 23 марта число белгородцев на самоизоляции из-за коронавируса приблизилось к двум тысячам. Параллельно с этим в регионе отменили массовые мероприятия — пока всего на месяц. Студентов вузов и ссузов также начали переводить на дистанционное обучение, вместе со школьниками.
В тот же день за нарушение самоизоляции в регионе начали угрожать уголовной ответственностью, а в белгородском обсерваторе появился первый посетитель. Женщина прилетела из Турции и не смогла изолироваться дома из-за находившихся там пожилых родителей.
25 марта 2020 года президент Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей: с 30 марта по 5 апреля включительно вся страна должна была отправиться на оплачиваемый отдых, чтобы не допустить распространения вируса. Последний же захватывал всё больше территорий.
27 марта 2020 года пять жителей Белгородской области сдали положительный тест на ковид. В регионе началась эпидемия коронавируса.
Три года прошло с тех пор. Ковид стал частью нашей жизни: от болезни появилась вакцина, число смертей от него стало сокращаться, а после начала спецоперации борьба с коронавирусом и вовсе отошла на второй план. Сейчас у Белгородской области новые важные задачи и новые трудности, преодолеть которые ещё предстоит всем нам. Тем не менее, опыт у белгородцев есть — значит, не пропадём.