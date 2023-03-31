Болото с утками у дома: грунтовые воды затапливают жилые участки под Белгородом

Posted Сегодня, 13:22
Published Сегодня, 13:22
Modified Сегодня, 13:26
Updated Сегодня, 13:26
О проблемах микрорайона Западный-3 в Дубовом рассказали журналисту Бел.Ру жители улицы Хрустальной — Екатерина и Владислав. Дома в микрорайоне они купили в 2020 году. Проблемы с грунтовыми водами начались зимой 2021 года. На территории района расположено три пустых участка, на которых образовались болота с утками, лягушками и камышами. Вода из болот течёт на земельные участки местных жителей.
Екатерина с мужем купили дом на Хрустальной в 2020 году. С проблемой подтопления участка семья столкнулась уже весной 2021 года.
У нас затопило подвал. Мы подумали, что это всё натекло из-за снега. Откачивали воду несколько раз. По факту — воды по колено. Поняли, что проблема здесь совсем не из-за снега.
Екатерина
Вода из болота, рассказывает Екатерина, течёт непрерывно. Зимой всё замерзает — на машине проехать невозможно, снег не чистят, транспорт не может подъехать забрать мусор.
Каждую зиму на болотах зимую уточки. На охоту можете далеко не ездить — приезжайте в микрорайон Западный-3.
Екатерина
Аналогичная ситуация с грунтовыми водами, отмечает Екатерина, наблюдаются также на улице Уникальной и Малахитовой.
Владислав приобрёл дом в микрорайоне в ноябре 2020 года. Площадь участка была полностью сухая, подчёркивает мужчина. Вода начала появляться зимой.
Прямо напротив нашего участка — болото. На улицах три пустых участка — из-под земли начала бить вода. Дом наш находится в низине, всё течёт мимо нашего участка. Зимой вода замерзает, по улице невозможно проехать, я в гараж не могу заехать. Администрация ставит на этот участок улицы какие-то доски, перекрывают всё, прям напротив калитки. Летом это болото с камышами, лягушками и утками. Оно не пересыхает даже летом.
Владислав
Сейчас на участке Владислава затоплен подвал, в доме просели полы, во дворе испортилась плитка.
У меня колодец подключения воды стоит в подвале. Если случится в доме какая-то авария с водой, я даже не смогу перекрыть себе воду. Из-за того, что я живу на подтопленном участке, в доме начал садиться пол. Он прогнулся уже на четыре сантиметра. По дому пошли трещины. Плитке во дворе пришёл конец. Напротив дома постоянно грязь. Кто мне будет компенсировать просадку дома? Кухонный гарнитур перекосило в доме, плитка отваливается, двери перекашиваются. Сад весь испортился, потому что вода на участке.
Владислав
Отметим, что аналогичная жалоба от жителей микрорайона была опубликована также в Telegram-канале «Белгород №1. Люди».
В Дубовом уже известная проблема с водоотведением, но известная только Владимиру Перцеву [глава администрации Белгородского района]. У соседей отходят обои, у нас гараж весь в воде, во дворе спокойно не пройти, дверь не открыть, так как всё во льду, а сейчас всё тает, и воды - мрак, и вся она - в доме!
Житель микрорайона Западный-3
О проблеме с грунтовыми водами жители микрорайона сообщили в администрацию Дубовского поселения весной 2021 года.
Я изначально подумал, что это порыв. Ходил в водоканал. Там мне подтвердили, что это не их сети, это грунтовая вода, и, соответственно, к ним не относится. Тогда я обратился в администрацию поселения. Они организовали встречу, приезжал заместитель главы, пообещал провести изыскания и выбрать подрядчика. По итогу — 2021 год закончился. Время от времени тормошил их, но меня только кормили завтраками.
Владислав
Позже мужчина обратился к главе администрации Белгородского района Владимиру Перцеву: «Получил очередную отписку. Сказали, что работы запланированы на 2022 год. Весной 2022 года я обратился на прямую линию к Перцеву, где он сообщил, что знает о нашей проблеме, пообещал до конца весны получить документацию и летом устранить проблему. По итогу — ничего не произошло».
Летом 2022 года в микрорайон приехали представители администрации района. Пообещали снова провести изыскания, подчёркивает Владислав: «Я им говорю: „Вы же сдали рабочую документацию“. Мне начали рассказывать, что документация оказалась какой-то не такой, по ней ничего нельзя сделать, её необходимо заново переторговывать».
Екатерина также рассказала Бел.Ру, что последнее собрание с представителями власти было летом 2022 года. В ходе этого собрания местным жителям сообщили, что уже найдена точка отведения воды, а проектно-сметная документация будет до конца года разработана: «Проекта до сих пор нет. Больше никто ничего не делает. Власти нас кормят завтраками».
Наступил 2023 год, а проблема с грунтовыми водами так и не решена. Недавно представитель администрации Дубовского сельского поселения заявил местным жителям, что совместно с ООО «Белспецмонтаж» разрабатывается проектно-сметная документация по отведению грунтовых вод. Завершить эти работы планируется к октябрю-ноябрю 2023 года. После этого ПСД будет передана в министерство ЖКХ области для определения источников финансирования и сроков реализации проекта.
Пока не будет проекта и сметы, ничего нам делать не будут. Получается, в 2023 году никаких работ не будет. Мне нужно решение, а не просто получить рабочую документацию. Я рабочей документацией свои проблемы не решу.
Владислав
Чтобы разобраться в проблеме, редакция Бел.Ру направила официальный запрос в администрацию Белгородского района. Из ответа стало известно, что освоение микрорайона осуществлялось ООО «Застава Строй», гендиректором компании был Денис Скребков. На сегодняшний день организация ликвидирована.
Земельный массив с категорией земель — земли сельскохозяйственного назначения под микрорайоном «Западный-З» был образован в 2004 году за счёт долевых земель ЗАО «Агро-Дубовое».
Из ответа администрации
Согласно постановлению областного правительства в 2004–2005 гг., земельный участок в целях развития жилищного строительства был переведён из категории «земель сельскохозяйственного назначения» в категорию «земли населённых пунктов». Затем участок передали под застройку.
Также в ответе нам сообщили, что сейчас от жителей микрорайона неоднократно поступают жалобы в администрацию Дубовского сельского поселения. В прошлом году поселковая администрация заключала контракт на выполнение строительно-монтажных работ по водоотведению с ООО «Союз Бурвод»: «В связи с невыполнением обязательств контракт с организацией был расторгнут».
В текущем году контракт на разработку проектно-сметной документации по строительству напорной сети водоотведения был заключен с ООО «Белспецмонтаж». Заключение государственной экспертизы планируется получить только к 1 декабря. Стоимость работ определят после получения экспертизы.