Болото с утками у дома: грунтовые воды затапливают жилые участки под Белгородом

Екатерина также рассказала Бел.Ру, что последнее собрание с представителями власти было летом 2022 года. В ходе этого собрания местным жителям сообщили, что уже найдена точка отведения воды, а проектно-сметная документация будет до конца года разработана: «Проекта до сих пор нет. Больше никто ничего не делает. Власти нас кормят завтраками».