Глава «Норникеля» пообещал первые результаты запуска серного проекта уже в этом году

В беседе с журналистами Потанин отметил, что в эту пятницу уже успел побывать на объекте нейтрализации серной кислоты на Надеждинском металлургическом заводе. Строительство объекта завершено на 75%, планируется проведение пусконаладочных работ, после которых в IV квартале этого года заработает первая линия и начнут поэтапно снижаться выбросы вредных веществ в атмосферу. Согласно заявлению собеседника издания, к концу 2023 года жители Норильска смогут сами убедиться, что уменьшился выброс серы в атмосферу.