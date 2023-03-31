Глава «Норникеля» пообещал первые результаты запуска серного проекта уже в этом году

Posted Сегодня, 17:21
Published Сегодня, 17:21
Modified Сегодня, 17:21
Updated Сегодня, 17:21
Как сообщает tass.ru, серная программа является инициативой по утилизации диоксида серы на Надеждинском металлургическом и Медном заводах, включенных в Заполярный филиал «Норникеля». Данный проект предусматривает получение серной кислоты и ее дальнейшую нейтрализацию известняком для изготовления гипса. Предполагается, что запуск этой инициативы поможет снизить выбросы в Норильске на 45% уже в этом году, а ко второму этапу (после 2025 года) сокращение объема поступающих в атмосферу вредных веществ достигнет 90%.
Потанин отметил, что готовность инициативы к старту сейчас составляет 75%. После проведения пусконаладочных работ планируется начать первое улавливание газа в начале осени. А к IV кварталу удастся получить первый результат — будет поймана первая сера.
Согласно заявлению президента «Норникеля», запуск программы на Медном заводе начнется не ранее, чем через два года, так как пока проект пребывает в стадии перепроектирования.
В беседе с журналистами Потанин отметил, что в эту пятницу уже успел побывать на объекте нейтрализации серной кислоты на Надеждинском металлургическом заводе. Строительство объекта завершено на 75%, планируется проведение пусконаладочных работ, после которых в IV квартале этого года заработает первая линия и начнут поэтапно снижаться выбросы вредных веществ в атмосферу. Согласно заявлению собеседника издания, к концу 2023 года жители Норильска смогут сами убедиться, что уменьшился выброс серы в атмосферу.
«Норильский никель» — диверсифицированная горно-металлургическая компания. Объекты, принадлежащие ГК «Норникель», находятся в РФ в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкалье, а также в Финляндии.