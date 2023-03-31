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Posted Сегодня, 14:55

Published Сегодня, 14:55

Modified Сегодня, 14:57

Updated Сегодня, 14:57

Дожди и мокрый снег сохранятся в выходные в Белгородской области

31 марта 2023, 14:55
Фото: 1MI
1 апреля на территории региона будет облачно с прояснениями. Ночью пройдёт небольшой дождь. Местами осадки в виде мокрого снега. Прогноз погоды опубликовало региональное ГУ МЧС.
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Погода

1 апреля в регионе будет облачно с прояснениями. Пройдёт небольшой дождь, ночью местами с мокрым снегом. В тёмное время суток ожидается температура от -1 ˚С до +4 ˚С. Днём воздух прогреется до +5...+10 ˚С.

В воскресенье, 2 апреля, также будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью температура опустится до +3...+8 ˚С. Днём потеплеет до +9...+14 ˚С.

В Белгороде ночью обещают +2 ˚С и мокрый снег. Днём 1 апреля воздух прогреется до +8 ˚С, без осадков. В воскресенье в областном центре ночью пройдёт небольшой дождь, похолодает до +4 ˚С. В светлое время суток без осадков, воздух прогреется до +14 ˚С.

Мокрым снегом и дождём завершится март в Белгородской области
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Погода#Прогноз погоды#Мокрый снег#Дожди
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