В Белгороде ночью обещают +2 ˚С и мокрый снег. Днём 1 апреля воздух прогреется до +8 ˚С, без осадков. В воскресенье в областном центре ночью пройдёт небольшой дождь, похолодает до +4 ˚С. В светлое время суток без осадков, воздух прогреется до +14 ˚С.