Posted Сегодня, 14:55
Published Сегодня, 14:55
Modified Сегодня, 14:57
Updated Сегодня, 14:57
1 апреля в регионе будет облачно с прояснениями. Пройдёт небольшой дождь, ночью местами с мокрым снегом. В тёмное время суток ожидается температура от -1 ˚С до +4 ˚С. Днём воздух прогреется до +5...+10 ˚С.
В воскресенье, 2 апреля, также будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью температура опустится до +3...+8 ˚С. Днём потеплеет до +9...+14 ˚С.
В Белгороде ночью обещают +2 ˚С и мокрый снег. Днём 1 апреля воздух прогреется до +8 ˚С, без осадков. В воскресенье в областном центре ночью пройдёт небольшой дождь, похолодает до +4 ˚С. В светлое время суток без осадков, воздух прогреется до +14 ˚С.