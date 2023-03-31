Депутаты переживают за кабанов в одном из регионов ЦФО

Зампредседателя регионального парламента Михаил Вдовин обратил внимание на приказ о 30-километровой зоне полной ликвидации поголовья кабанов из-за АЧС вокруг свиноводческих комплексов. Однако оказалось, что речь о 30 км не по радиусу, а только в границах района, в котором расположен свинокомплекс.