Депутаты переживают за кабанов в одном из регионов ЦФО

Posted Сегодня, 13:18
Published Сегодня, 13:18
Modified Сегодня, 13:20
Updated Сегодня, 13:20
Орловские депутаты обеспокоены ликвидацией кабанов в регионе. Вопрос подняли на внеочередном заседании комитета по аграрной политике, природопользованию и экологии.
Зампредседателя комитета Виктор Макаров интересуется, почему происходит ликвидация всего поголовья кабанов. Ему ответил представитель областного управления экологического надзора и природопользования. Он заявил, что полного уничтожения нет.
Зампредседателя регионального парламента Михаил Вдовин обратил внимание на приказ о 30-километровой зоне полной ликвидации поголовья кабанов из-за АЧС вокруг свиноводческих комплексов. Однако оказалось, что речь о 30 км не по радиусу, а только в границах района, в котором расположен свинокомплекс.