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Posted Сегодня, 13:18

Published Сегодня, 13:18

Modified Сегодня, 13:20

Updated Сегодня, 13:20

Депутаты переживают за кабанов в одном из регионов ЦФО

31 марта 2023, 13:18
Фото: 1MI
Депутаты облсовета Орловской области интересуются, почему в регионе происходит ликвидация всего поголовья кабанов. Подробности сообщает «Орелtimes».

Орловские депутаты обеспокоены ликвидацией кабанов в регионе. Вопрос подняли на внеочередном заседании комитета по аграрной политике, природопользованию и экологии.

Зампредседателя комитета Виктор Макаров интересуется, почему происходит ликвидация всего поголовья кабанов. Ему ответил представитель областного управления экологического надзора и природопользования. Он заявил, что полного уничтожения нет.

Зампредседателя регионального парламента Михаил Вдовин обратил внимание на приказ о 30-километровой зоне полной ликвидации поголовья кабанов из-за АЧС вокруг свиноводческих комплексов. Однако оказалось, что речь о 30 км не по радиусу, а только в границах района, в котором расположен свинокомплекс.

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#Наталья Корявых#Орловская область#АЧС#Дикие животные#Животные#Кабаны#Уничтожение
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