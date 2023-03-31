«Делаем все для победы»: инвалид из Донецка шьет носки для российских солдат

Владислав Белозеров силен духом. Его действия ограничивает 3 группа инвалидности, диагностированная еще в детстве. Кому, как не этому человеку, знать, что такое трудности? С собеседниками Владик (именно так герой представился организаторам встречи) поделился секретом успеха в преодолении жизненных препятствий. Всего одна фраза, но смысла – тонны: «Настраиваю себя на лучшее». Навык, которого многим из нас не хватает.