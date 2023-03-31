«Делаем все для победы»: инвалид из Донецка шьет носки для российских солдат

Posted 31 марта 06:47
Published 31 марта 06:47
Modified Сегодня, 06:48
Updated Сегодня, 06:48
Молодой человек со скромной улыбкой пришел в студию. Перед интервьюерами он разложил трикотаж, изготовленный для российских солдат: небольшие подушечки, теплые носки, коврики, сумочку. Все это Владислав вручную создал вместе с товарищами в сообществе активных инвалидов Донецка – в небольшой группе единомышленников, объединенных патриотизмом и, к сожалению, серьезными заболеваниями.
– Мы шьем носки для солдат, чтобы их согревать. С любовью делаем носочки, подушечки. Коврики шьем с любовью тоже, – рассказал юноша для проекта #безграничные_донбасс.
Владислав вспоминает: волонтерской деятельностью занимается давно. На вопрос о том, зачем ему такое увлечение, отвечает: «Чтобы согревались, чтобы вспоминали о нас». В своем хобби житель Донбасса не одинок: его тепло приняли в организации инвалидов, а друзья помогли адаптироваться и научиться шитью.
В свободное от волонтерской деятельности время молодой человек читает книги. Жанр ему не важен: детективы, любовные романы – Владислав с удовольствием погружается во все фантастические миры. Может, из-за развитой эмпатии? Ведь не зря герой проекта #безграничные_донбасс множество раз напоминает: всю продукцию для российских военных он и его товарищи изготавливают с любовью.
Владислав Белозеров силен духом. Его действия ограничивает 3 группа инвалидности, диагностированная еще в детстве. Кому, как не этому человеку, знать, что такое трудности? С собеседниками Владик (именно так герой представился организаторам встречи) поделился секретом успеха в преодолении жизненных препятствий. Всего одна фраза, но смысла – тонны: «Настраиваю себя на лучшее». Навык, которого многим из нас не хватает.
Но самомотивация – не единственное, что помогает Владиславу. С ним – крепкая, несокрушимая вера.
– В войну нам страшно жить, но мы молимся, просим помощи у Бога. Мы сильнее этого всего, Бог в правде, – поделился сокровенными мыслями житель Донбасса.
Молодому человеку не занимать скромности. О своей деятельности он немногословно отзывается так: «Делаем все для победы». Зато Владиславу есть, что сказать россиянам:
— Я хочу пожелать мира, добра. Чтобы побыстрее их [сопричастных к специальной военной операции на Украине людей] отцы, мужья поскорее вернулись к женам, – с добродушной улыбкой пожелал Владислав Белозеров зрителям и читателям.
Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.