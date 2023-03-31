Беспилотники, обвинения офицера и непогода в Белгородской области: итоги дня

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
Ночью над Белгородской областью сбили беспилотник. Система ПВО сработала в Грайворонском горокруге. Никто не пострадал. Никаких разрушений также не зафиксировали.
Другой БПЛА с устройством для сброса снарядов нашли на белгородском кладбище. Мужчина, отвечающий за уборку на этой территории, обратился в полицию. Специалисты установили, что это был коптер DJI Mavic 3.
Офицера обвинили в непредотвращённом нападении ВСУ на Белгородскую область. Это произошло ещё в марте 2022 года. Тогда погибли семеро военнослужащих, 43 человека получили ранения и контузии, пострадала техника. Ущерб составил 89 млн рублей.
Следствие считает, что своими действиями военнослужащий «допустил причинение серьёзного ущерба обороноспособности страны». Во время налёта обвиняемый находился на боевом дежурстве. Теперь ему грозит до десяти лет колонии.
По данным ТАСС, обвиняемых по уголовному делу двое.
В последний день марта Белгородскую область замело снегом. Осадки выпали в ряде населённых пунктов региона. Фотографиями белгородцы поделились в Сети.
Не обошлось без ДТП. Смертельная авария произошла в Волоконовском районе на трассе Белгород — Шебекино — Волоконовка. Автомобилистка на Renault Logan не справилась с управлением во время снегопада. Она въехала во встречный автомобиль. Погибла пожилая пассажирка.