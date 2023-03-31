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Published Сегодня, 11:53

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Updated Сегодня, 11:55

Белгородцам предлагают высказать замечания по поправкам в правила благоустройства

31 марта 2023, 11:53
Фото: страница Вадима Радченко ВК
Профильная комиссия горсовета разработала проект, согласно которому установят требования к нанесению муралов и рисунков, установке кондиционеров в МКД, расширят перечень ограждений, установка которых требует согласования. Внести свои предложения белгородцы могут до 21 апреля.

Глава горсовета Белгорода Вадим Радченко сообщил о начале обсуждения изменений в правила благоустройства города. Профильная комиссия разработала соответствующий проект решения. Внести свои предложения белгородцы могут до 21 апреля.

В проекте предлагается дать понятие объектам уличного искусства. Речь о муралах, трафаретах и ряде других изображений. Планируется установить требования к их нанесению.

В Белгороде решили бороться с неудачными стрит-артами с помощью регламента. Его внесут в правила благоустройства города. Художников же планируют включить в архитектурный совет областного центра.

Проект также предлагает установить дополнительные требования к размещению кондиционеров в МКД. Ранее Бел.Ру уже писало о том, что в Белгороде хотят узаконить их установку, опираясь на опыт других городов, в частности, Воронежа и Санкт-Петербурга. Пока единых требований в областном центре по этому вопросу нет.

Ещё в проекте решения указано, что планируется ввести понятие настенных световых (несветовых) коробов, которые размещаются на фасадах крупных ТЦ. Помимо прочего, в планах — установить общую норму об обязательности исполнения всех требований к парковкам транспортных средств инвалидов.

Отдельно в проекте выделили расширение перечня ограждающих заборов, калиток, ворот на придомовых территориях многоквартирных домов, установка которых требует согласования и будет определяться городской администрацией.

Ранее мы уже писали о долгом противостоянии из-за ограждения. Теперь «заборная война» между соседями на улице Гагарина может изменить правила благоустройства. Предложение внести изменения направили в мэрию.

Собрание участников публичных слушаний пройдёт 25 апреля в 11:00 в горадминистрации.

«Заборная война» между соседями может изменить правила благоустройства в Белгороде
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