Белгородцам предлагают высказать замечания по поправкам в правила благоустройства

Проект также предлагает установить дополнительные требования к размещению кондиционеров в МКД. Ранее Бел.Ру уже писало о том, что в Белгороде хотят узаконить их установку, опираясь на опыт других городов, в частности, Воронежа и Санкт-Петербурга. Пока единых требований в областном центре по этому вопросу нет.