Белгородцам предлагают высказать замечания по поправкам в правила благоустройства

Posted Сегодня, 11:53
Published Сегодня, 11:53
Modified Сегодня, 11:55
Updated Сегодня, 11:55
Глава горсовета Белгорода Вадим Радченко сообщил о начале обсуждения изменений в правила благоустройства города. Профильная комиссия разработала соответствующий проект решения. Внести свои предложения белгородцы могут до 21 апреля.
В проекте предлагается дать понятие объектам уличного искусства. Речь о муралах, трафаретах и ряде других изображений. Планируется установить требования к их нанесению.
В Белгороде решили бороться с неудачными стрит-артами с помощью регламента. Его внесут в правила благоустройства города. Художников же планируют включить в архитектурный совет областного центра.
Проект также предлагает установить дополнительные требования к размещению кондиционеров в МКД. Ранее Бел.Ру уже писало о том, что в Белгороде хотят узаконить их установку, опираясь на опыт других городов, в частности, Воронежа и Санкт-Петербурга. Пока единых требований в областном центре по этому вопросу нет.
Ещё в проекте решения указано, что планируется ввести понятие настенных световых (несветовых) коробов, которые размещаются на фасадах крупных ТЦ. Помимо прочего, в планах — установить общую норму об обязательности исполнения всех требований к парковкам транспортных средств инвалидов.
Отдельно в проекте выделили расширение перечня ограждающих заборов, калиток, ворот на придомовых территориях многоквартирных домов, установка которых требует согласования и будет определяться городской администрацией.
Ранее мы уже писали о долгом противостоянии из-за ограждения. Теперь «заборная война» между соседями на улице Гагарина может изменить правила благоустройства. Предложение внести изменения направили в мэрию.
Собрание участников публичных слушаний пройдёт 25 апреля в 11:00 в горадминистрации.