Белгородцам лично объяснят, как вести себя в случае ЧС

Глава также напомнил, что сирена — не единственный сигнал, который уведомит белгородцев в случае ЧС. Но прямо на вопрос, как всё-таки белгородцам реагировать на сирены, выходящей за рамки учебной тревоги, Вячеслав Гладков так и не ответил. Видимо, эту информацию должны знать только жители области — она не для прямого эфира.