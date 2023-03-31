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Белгородцам лично объяснят, как вести себя в случае ЧС

31 марта 2023, 17:21
Фото: Артем Черненко / Bel.ru
Житель Шебекино посетовал губернатору на то, что учения проводятся только для спецслужб, а для местных — нет. Вячеслав Гладков разъяснил, что планируется подомовой обход.
Сюжет
СВО

Губернатор Белгородской области во время прямого эфира зачитал вопрос, волнующий многих местных жителей. Он касался реакции на сирены в случае наступления ЧС.

В Шебекино провели учения служб. А что делать жителям города, когда они слышат неучебную сирену? Где разъяснения, как поступать жителям при этом звуке — прятаться в подвалы или хватать семью и уезжать подальше от границы? Расскажите жителям, в каких случаях будет звучать сирена — при обстрелах или возможном наступлении ВСУ? Люди должны понимать, как вести себя при включённой сирене.
Руслан, белгородец

Напомним, 30 марта в Шебекино прошли командно-штабные учения на случай чрезвычайной ситуации. Журналист Бел.Ру побывал в центре событий и рассказал, что было по плану, а что — не совсем.

Вячеслав Гладков согласился с тем, что тренировки нужны не только спецслужбам, но и простым жителям. Он рассказал, что такая работа уже проводилась в прошлом году в приграничных населённых пунктах, и будет продолжаться.

Знаю, что Шебекинский городской округ будет продолжать эту работу, в том числе на следующей неделе. Знаю, что планируют поквартирные и подомовые обходы с разъяснением данной ситуации.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Глава также напомнил, что сирена — не единственный сигнал, который уведомит белгородцев в случае ЧС. Но прямо на вопрос, как всё-таки белгородцам реагировать на сирены, выходящей за рамки учебной тревоги, Вячеслав Гладков так и не ответил. Видимо, эту информацию должны знать только жители области — она не для прямого эфира.

Есть телевидение, радио, СМС-оповещение, звуковое оповещение через громкоговорители и спецтранспорт и так далее. Поэтому, в случае ухудшения ситуации информация до жителей будет доведена. Но тренировки, конечно, тоже должны быть.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Тяжело в учении: отработка действий на случай чрезвычайных ситуаций прошла в Шебекино
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