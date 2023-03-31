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Posted Сегодня, 06:58

Published Сегодня, 06:58

Modified Сегодня, 07:00

Updated Сегодня, 07:00

Белгородскую область в конце марта замело: фото

31 марта 2023, 06:58
Фото: Bel.ru

Март в Белгородской области завершается снегом

В ряде населённых пунктов Белгородской области прошёл снегопад. Снег срывался и в Белгороде. Фотографиями жители региона делятся в Сети.
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Погода

Март в Белгородской области завершается снегом. Он идёт как в Белгороде, так и в других населённых пунктах региона. Фотографиями поделились жители Старого Оскола. Город уже замело.

Снег в Старом ОсколеСнег в Старом Осколе
Снег в Старом Осколе
Фото: Telegram-канал «ОК! Старый Оскол»

Выпал снег в Короче, Губкине и Шебекино. Населённые пункты тоже замело. Местные жители делятся фотографиями.

Пока снегопад в Белгородской области продолжается. Дошёл снег и до Шопино в Яковлевском горокруге.

Снег в ШебекиноСнег в Шебекино
Снег в КорочеСнег в Короче
Снег в ГубкинеСнег в Губкине
Снег в ШопиноСнег в Шопино
Снег в Шебекино
Фото: Telegram-канал «Шёпот Шебекино»

Снег срывался и в Белгороде. Тем не менее днём в областном центре осадков в виде снега не предвидится.

В светлое время суток должно потеплеть до +9 °С. Завтра, 1 апреля, в областном центре пройдёт дождь. Ночью синоптики обещают +4 °С, а днём воздух прогреется до +8 °С.

Мокрым снегом и дождём завершится март в Белгородской области
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Старый Оскол#Шебекино#Губкин#Короча#Снегопад#Погода#Снег#Общество#Фотофакт
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