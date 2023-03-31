Белгородскую область в конце марта замело: фото

Posted Сегодня, 06:58
Published Сегодня, 06:58
Modified Сегодня, 07:00
Updated Сегодня, 07:00
Март в Белгородской области завершается снегом. Он идёт как в Белгороде, так и в других населённых пунктах региона. Фотографиями поделились жители Старого Оскола. Город уже замело.
Выпал снег в Короче, Губкине и Шебекино. Населённые пункты тоже замело. Местные жители делятся фотографиями.
Пока снегопад в Белгородской области продолжается. Дошёл снег и до Шопино в Яковлевском горокруге.
Снег срывался и в Белгороде. Тем не менее днём в областном центре осадков в виде снега не предвидится.
В светлое время суток должно потеплеть до +9 °С. Завтра, 1 апреля, в областном центре пройдёт дождь. Ночью синоптики обещают +4 °С, а днём воздух прогреется до +8 °С.