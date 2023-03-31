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Posted Сегодня, 16:11

Published Сегодня, 16:11

Modified Сегодня, 16:13

Updated Сегодня, 16:13

Белгородское село попало под обстрел ВСУ

31 марта 2023, 16:11
Фото: Bel.ru
Жители населённого пункта в Валуйском округе получают СМС-оповещения от МЧС с просьбой спуститься в укрытия.
Сюжет
Обстрел

Стало известно о новом обстреле со стороны Украины. Этим вечером, около 18:50, ВСУ атаковали село Долгое Валуйского округа. Белгородцы начали получать сообщения с просьбой спуститься в укрытия. Власти пока не комментировали происходящее.

Ранее сегодня сообщалось об обстреле села Вязовое Краснояружского района. Жители также получали уведомления от МЧС, после информации о последствиях и пострадавших не поступало. Значит, всё обошлось.

Фото: Bel.ru
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#Артем Черненко#Происшествия#Обстрел#Долгое#Валуйский горокруг#Приграничье#Обстрел ВСУ#Смс
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