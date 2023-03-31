Белгородское село попало под обстрел ВСУ

Posted Сегодня, 16:11
Published Сегодня, 16:11
Modified Сегодня, 16:13
Updated Сегодня, 16:13
Стало известно о новом обстреле со стороны Украины. Этим вечером, около 18:50, ВСУ атаковали село Долгое Валуйского округа. Белгородцы начали получать сообщения с просьбой спуститься в укрытия. Власти пока не комментировали происходящее.
Ранее сегодня сообщалось об обстреле села Вязовое Краснояружского района. Жители также получали уведомления от МЧС, после информации о последствиях и пострадавших не поступало. Значит, всё обошлось.