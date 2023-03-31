Белгородский губернатор Гладков подписал документ о начале призыва на службу

От глав администраций муниципалитетов требуется обеспечить условия работы для призывных комиссий и в течение 15 дней после окончания призыва проинформировать исполнительные органы власти об его итоге. Минздраву области необходимо принять необходимые меры по качественному обследованию и лечению призывников. Постановление вступит в силу 1 апреля.