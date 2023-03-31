Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:27

Published Сегодня, 14:27

Modified Сегодня, 14:29

Updated Сегодня, 14:29

Белгородский губернатор Гладков подписал документ о начале призыва на службу

31 марта 2023, 14:27
Фото: 1MI
Губернатор Вячеслав Гладков подписал постановление о проведении очередного призыва на военную службу с 1 апреля по 15 июля. Глава региона выступает председателем призывной комиссии.
Сюжет
Призыв

Губернатор Вячеслав Гладков подписал документ о начале призыва на службу в Белгородской области. Призывная кампания стартует 1 апреля и завершится 15 июля 2023 года.

От глав администраций муниципалитетов требуется обеспечить условия работы для призывных комиссий и в течение 15 дней после окончания призыва проинформировать исполнительные органы власти об его итоге. Минздраву области необходимо принять необходимые меры по качественному обследованию и лечению призывников. Постановление вступит в силу 1 апреля.

Согласно документу, в основной состав областной комиссии войдут губернатор в качестве председателя, военный комиссар региона Валерий Грицай как зампредседателя и медсестра центра военно-врачебной экспертизы Оксана Кузнецова как секретарь.

Кроме того, в комиссию попали министр соцзащиты и труда региона Елена Батанова, министр по делам молодёжи области Татьяна Киреева, первый замминистра здравоохранения Людмила Крылова, начальник УМВД Василий Умнов и ряд других должностных лиц.

В общей сложности призывная комиссия проведёт 29 заседаний.

Начать призыв 30-летних мужчин на службу в армии РФ могут уже этой весной
Узнать подробнее
Читайте также:
В Минобороны РФ ответили, будет ли вторая волна мобилизацииКак пройдет весенний призыв в армию в Белгороде?Призыв по частичной мобилизации обеспечат губернаторы
#Наталья Корявых#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Призыв#Общество#Призывная кампания#Призывная комиссия#Весенний призыв#Комиссия#Военная служба
Подпишитесь
Болото с утками у дома: грунтовые воды затапливают жилые участки под Белгородом
Сегодня, 13:22
Сергачёва не лишат мандата депутата за отсутствие на заседаниях Белгородской думы
Сегодня, 13:12
В Белгороде обсудят правила установки ограждений возле многоэтажек
Сегодня, 12:34
Офицера обвинили в непредотвращённом нападении ВСУ на Белгородскую область
Сегодня, 08:53
Хозяйки рудной горы
Сегодня, 10:00
В Белгородской области прошёл первый этап проекта предотвращения детской преступности
Сегодня, 11:15