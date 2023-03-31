Белгородский губернатор Гладков подписал документ о начале призыва на службу

Posted Сегодня, 14:27
Published Сегодня, 14:27
Modified Сегодня, 14:29
Updated Сегодня, 14:29
Губернатор Вячеслав Гладков подписал документ о начале призыва на службу в Белгородской области. Призывная кампания стартует 1 апреля и завершится 15 июля 2023 года.
От глав администраций муниципалитетов требуется обеспечить условия работы для призывных комиссий и в течение 15 дней после окончания призыва проинформировать исполнительные органы власти об его итоге. Минздраву области необходимо принять необходимые меры по качественному обследованию и лечению призывников. Постановление вступит в силу 1 апреля.
Согласно документу, в основной состав областной комиссии войдут губернатор в качестве председателя, военный комиссар региона Валерий Грицай как зампредседателя и медсестра центра военно-врачебной экспертизы Оксана Кузнецова как секретарь.
Кроме того, в комиссию попали министр соцзащиты и труда региона Елена Батанова, министр по делам молодёжи области Татьяна Киреева, первый замминистра здравоохранения Людмила Крылова, начальник УМВД Василий Умнов и ряд других должностных лиц.
В общей сложности призывная комиссия проведёт 29 заседаний.