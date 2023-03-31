Белгородский АПК получит 3,1 млрд рублей господдержки

Кроме того, губернатор и министр обсудили качество жизни в сельской местности. В 2023 году Минсельхоз приступил к реализации инициативы по развитию опорных населённых пунктов. Рассчитан проект до 2030 года. Он направлен на ускоренное развитие инфраструктуры и прилегающих территорий.