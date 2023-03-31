Белгородский АПК получит 3,1 млрд рублей господдержки

Posted Сегодня, 07:43
Published Сегодня, 07:43
Modified Сегодня, 07:47
Updated Сегодня, 07:47
Белгородская область в 2023 году получит 3,1 млрд рублей для агропромышленного комплекса. Поддержку аграриев и задачи на ближайшее будущее в ходе рабочей встречи обсудили губернатор Вячеслав Гладков и министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.
Министр отметил работу региона по доведению средств господдержки. Из предусмотренных 3,1 млрд рублей аграриям довели практически треть. К 1 апреля освоили 50% «стимулирующей» и «компенсирующей» субсидий. Патрушев уверен, что снижать динамику не стоит, и предложил использовать возможность выдавать авансы на затраты аграриев.
Посевные площади в регионе также необходимо контролировать. Площадь озимых пришлось сокращать из-за неблагоприятных погодных условий. Планируется увеличить площадь ярового сева, в том числе под зерновые, подсолнечник и сою.
Кроме того, губернатор и министр обсудили качество жизни в сельской местности. В 2023 году Минсельхоз приступил к реализации инициативы по развитию опорных населённых пунктов. Рассчитан проект до 2030 года. Он направлен на ускоренное развитие инфраструктуры и прилегающих территорий.
Регион уже утвердил перечень таких опорных 17 населённых пунктов. К сентябрю согласуют планы их долгосрочного социально-экономического развития.