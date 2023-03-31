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Белгородский АПК получит 3,1 млрд рублей господдержки

31 марта 2023, 07:43
Фото: Минсельхоз РФ

На поддержку аграриев в Белгородской области направят более 3 млрд рублей

Поддержку аграриев и задачи на ближайшее будущее губернатор Вячеслав Гладков обсудил с главой Минсельхоза РФ Дмитрием Патрушевым, сообщили в пресс-службе федерального ведомства.

Белгородская область в 2023 году получит 3,1 млрд рублей для агропромышленного комплекса. Поддержку аграриев и задачи на ближайшее будущее в ходе рабочей встречи обсудили губернатор Вячеслав Гладков и министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.

Министр отметил работу региона по доведению средств господдержки. Из предусмотренных 3,1 млрд рублей аграриям довели практически треть. К 1 апреля освоили 50% «стимулирующей» и «компенсирующей» субсидий. Патрушев уверен, что снижать динамику не стоит, и предложил использовать возможность выдавать авансы на затраты аграриев.

Посевные площади в регионе также необходимо контролировать. Площадь озимых пришлось сокращать из-за неблагоприятных погодных условий. Планируется увеличить площадь ярового сева, в том числе под зерновые, подсолнечник и сою.

Кроме того, губернатор и министр обсудили качество жизни в сельской местности. В 2023 году Минсельхоз приступил к реализации инициативы по развитию опорных населённых пунктов. Рассчитан проект до 2030 года. Он направлен на ускоренное развитие инфраструктуры и прилегающих территорий.

Регион уже утвердил перечень таких опорных 17 населённых пунктов. К сентябрю согласуют планы их долгосрочного социально-экономического развития.

Фото: Минсельхоз РФ
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#Наталья Корявых#Сельское хозяйство#Аграрии#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Дмитрий Патрушев#Поддержка#Финансирование#АПК#Господдержка#Минсельхоз РФ
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