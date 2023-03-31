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Белгородским льготникам закупили лекарств на 3 млрд рублей

31 марта 2023, 07:58
Фото: 1MI
Лекарственные препараты для льготной категории граждан закупили и уже поставляются. 70% лекарств белгородцам доставляют на дом, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Белгородским льготникам закупили лекарственные препараты на 3 млрд рублей. Лекарства уже поставляются, 70% из них людям доставляют на дом.

Иногда, как уточнил Вячеслав Гладков, возникают проблемы. В основном они касаются того, что нет препаратов, к которым люди привыкли. Часть лекарств в РФ не продаётся из-за санкций, а некоторые фармакологические компании ушли с российского рынка.

Иногда проблемы возникают с торгами. Их необходимо проводить в соответствии с законодательством. Торгуется не название препарата, а исходя из наименования той части лекарства, которая непосредственно оказывает лечебное воздействие.

«Иногда препараты бывают от разных производителей, но здесь ничего страшного нет, хотя есть неосознанные страхи, переживания у отдельных жителей. Стараемся всю ситуацию разъяснить и оказать индивидуальную помощь, если она в наших силах», — отметил глава региона.

Напомнил губернатор и про 2020 год, когда многие белгородцы жаловались на ситуацию с лекарствами. На текущий момент таких жалоб стало меньше. Регион планирует улучшать работу в этом направлении.

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#Наталья Корявых#Льготные лекарства#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Санкции#Лекарственные препараты#Льготники#Медицина
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