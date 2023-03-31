Белгородским льготникам закупили лекарств на 3 млрд рублей

Иногда, как уточнил Вячеслав Гладков, возникают проблемы. В основном они касаются того, что нет препаратов, к которым люди привыкли. Часть лекарств в РФ не продаётся из-за санкций, а некоторые фармакологические компании ушли с российского рынка.