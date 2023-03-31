Белгородским льготникам закупили лекарств на 3 млрд рублей

Posted Сегодня, 07:58
Published Сегодня, 07:58
Modified Сегодня, 08:00
Updated Сегодня, 08:00
Белгородским льготникам закупили лекарственные препараты на 3 млрд рублей. Лекарства уже поставляются, 70% из них людям доставляют на дом.
Иногда, как уточнил Вячеслав Гладков, возникают проблемы. В основном они касаются того, что нет препаратов, к которым люди привыкли. Часть лекарств в РФ не продаётся из-за санкций, а некоторые фармакологические компании ушли с российского рынка.
Иногда проблемы возникают с торгами. Их необходимо проводить в соответствии с законодательством. Торгуется не название препарата, а исходя из наименования той части лекарства, которая непосредственно оказывает лечебное воздействие.
«Иногда препараты бывают от разных производителей, но здесь ничего страшного нет, хотя есть неосознанные страхи, переживания у отдельных жителей. Стараемся всю ситуацию разъяснить и оказать индивидуальную помощь, если она в наших силах», — отметил глава региона.
Напомнил губернатор и про 2020 год, когда многие белгородцы жаловались на ситуацию с лекарствами. На текущий момент таких жалоб стало меньше. Регион планирует улучшать работу в этом направлении.