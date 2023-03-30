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Published Сегодня, 06:29

Modified Сегодня, 06:31

Updated Сегодня, 06:31

В центре Белгорода в апреле и мае обновят дорожную разметку

30 марта 2023, 06:29
Фото: Telegram-канал мэрии Белгорода
Разметку нанесут в центре города и на ключевых магистралях. К работам приступят, как только позволит погода, сообщили в городской администрации.

В центре Белгорода и на основных магистралях обновят дорожную разметку. Работы проведут в течение апреля и мая. Приступят к ним, как только позволят погодные условия. Потеплеть должно как минимум до +10 °С.

Плановый объём текущего года превысил 124 тыс. кв. м. Как уточнил мэр Валентин Демидов, часть разметки выполнят пластичными материалами, поэтому привлекут подрядчиков. Краской разметку нанесёт Белгорблагоустройство.

Ранее сообщалось, что в Белгороде до середины июня отремонтируют три участка дорог протяжённостью 3,22 км. На работы потратят почти 201,5 млн рублей. Планируется ремонт участка улицы Губкина от Костюкова до проспекта Ватутина, малой Богданки от проспекта Белгородского до улицы Гагарина, развязки улиц Победы и Белгородского полка.

В Белгороде к середине июня отремонтируют три участка дорог
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Валентин Демидов#Новости Белгорода#Город#Разметка#Белгорблагоустройство#Дорожные работы
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