В центре Белгорода в апреле и мае обновят дорожную разметку

Posted Сегодня, 06:29
Published Сегодня, 06:29
Modified Сегодня, 06:31
Updated Сегодня, 06:31
В центре Белгорода и на основных магистралях обновят дорожную разметку. Работы проведут в течение апреля и мая. Приступят к ним, как только позволят погодные условия. Потеплеть должно как минимум до +10 °С.
Плановый объём текущего года превысил 124 тыс. кв. м. Как уточнил мэр Валентин Демидов, часть разметки выполнят пластичными материалами, поэтому привлекут подрядчиков. Краской разметку нанесёт Белгорблагоустройство.
Ранее сообщалось, что в Белгороде до середины июня отремонтируют три участка дорог протяжённостью 3,22 км. На работы потратят почти 201,5 млн рублей. Планируется ремонт участка улицы Губкина от Костюкова до проспекта Ватутина, малой Богданки от проспекта Белгородского до улицы Гагарина, развязки улиц Победы и Белгородского полка.