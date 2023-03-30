В центре Белгорода столкнулись машина скорой помощи и легковушка

Posted Сегодня, 12:08
Published Сегодня, 12:08
Modified Сегодня, 12:10
Updated Сегодня, 12:10
На пересечении улицы Попова и Белгородского проспекта произошло ДТП — столкнулись автомобиль скорой помощи и легковая машина. О пострадавших в аварии пока неизвестно.
Как рассказал очевидец, молодая девушка за рулём легковушки не уступила движение скорой. После столкновения её автомобиль снёс столб. Последний упал на тротуар.
Ранее сообщалось, что в тройное ДТП в Северном Белгородского района попал пассажирский автобус. Автобус, за рулём которого был 52-летний водитель, столкнулся с УАЗом, а затем УАЗ врезался в «Ладу Калину».