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Posted Сегодня, 12:08

Published Сегодня, 12:08

Modified Сегодня, 12:10

Updated Сегодня, 12:10

В центре Белгорода столкнулись машина скорой помощи и легковушка

30 марта 2023, 12:08
Фото: Telegram-канал «Белгород №1»
ДТП произошло на пересечении улицы Попова и Белгородского проспекта. Пострадал ли кто-то в ДТП, пока неизвестно. Видео с места аварии опубликовал Telegram-канал «Белгород №1».
Сюжет
Авария

На пересечении улицы Попова и Белгородского проспекта произошло ДТП — столкнулись автомобиль скорой помощи и легковая машина. О пострадавших в аварии пока неизвестно.

Как рассказал очевидец, молодая девушка за рулём легковушки не уступила движение скорой. После столкновения её автомобиль снёс столб. Последний упал на тротуар.

Видео: Telegram-канал «Белгород №1»

Ранее сообщалось, что в тройное ДТП в Северном Белгородского района попал пассажирский автобус. Автобус, за рулём которого был 52-летний водитель, столкнулся с УАЗом, а затем УАЗ врезался в «Ладу Калину».

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