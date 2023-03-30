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Published Сегодня, 09:06

Modified Сегодня, 09:08

Updated Сегодня, 09:08

В Старооскольском горокруге громко. На полигоне уничтожают боеприпасы

30 марта 2023, 09:06
Фото: администрация Старооскольского горокруга

Белгородцев попросили не паниковать из-за доносящихся взрывов

30 марта с 11:00 до 15:00 на полигоне возле села Лапыгино уничтожают взрывоопасные предметы времён Великой Отечественной войны. Жителей просят сохранять спокойствие.
Сюжет
Взрывы

В Старооскольском городском округе громко, но это по плану. На полигоне возле села Лапыгино уничтожают взрывоопасные предметы времён Великой Отечественной войны. Взрывные работы проводят с 11:00 до 15:00. Местных жителей попросили сохранять спокойствие.

Ранее сообщалось, что 30 марта в Шебекино пройдёт командно-штабная тренировка. В городе проверят комплексную работу системы оповещения и транспорта при объявлении ЧС. Начнётся мероприятие с включения учебной сирены.

Напомним, в Шебекино и 35 населённых пунктах Белгородского района и Шебекинского горокруга появятся мощные громкоговорители. В данных местах было необходимо улучшить качество сигнала. Это определили после проверки систем оповещения 1 марта.

Сирены и громкоговорители вновь включат в Белгородской области
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Старооскольский горокруг#Оповещение#Взрывы#Взрывотехники#Полигон#Общество
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