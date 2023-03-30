В Старооскольском горокруге громко. На полигоне уничтожают боеприпасы

В Старооскольском городском округе громко, но это по плану. На полигоне возле села Лапыгино уничтожают взрывоопасные предметы времён Великой Отечественной войны. Взрывные работы проводят с 11:00 до 15:00. Местных жителей попросили сохранять спокойствие.