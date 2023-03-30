В Старооскольском горокруге громко. На полигоне уничтожают боеприпасы

Posted Сегодня, 09:06
Published Сегодня, 09:06
Modified Сегодня, 09:08
Updated Сегодня, 09:08
В Старооскольском городском округе громко, но это по плану. На полигоне возле села Лапыгино уничтожают взрывоопасные предметы времён Великой Отечественной войны. Взрывные работы проводят с 11:00 до 15:00. Местных жителей попросили сохранять спокойствие.
Ранее сообщалось, что 30 марта в Шебекино пройдёт командно-штабная тренировка. В городе проверят комплексную работу системы оповещения и транспорта при объявлении ЧС. Начнётся мероприятие с включения учебной сирены.
Напомним, в Шебекино и 35 населённых пунктах Белгородского района и Шебекинского горокруга появятся мощные громкоговорители. В данных местах было необходимо улучшить качество сигнала. Это определили после проверки систем оповещения 1 марта.