В Шебекино начались учения по отработке действий в случае чрезвычайной ситуации

Posted Сегодня, 09:21
Published Сегодня, 09:21
Modified Сегодня, 09:35
Updated Сегодня, 09:35
В Шебекино стартовали учения по отработке действий водителей автобусов при чрезвычайных ситуациях. Владимир Жданов назначил руководителя штаба, попросил проработать действия по вывозу ценностей, документации в безопасные места, обеспечить прибытие автобусов в положенные точки по регламенту.
По легенде работа будет вестись у социальных учреждений города.
Учения проведут в нескольких муниципалитетах региона. Губернатор региона Вячеслав Гладков на последнем открытом заседании правительства попросил усилить работу в этом направлении.