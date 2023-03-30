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Posted Сегодня, 09:21

Published Сегодня, 09:21

Modified Сегодня, 09:35

Updated Сегодня, 09:35

В Шебекино начались учения по отработке действий в случае чрезвычайной ситуации

30 марта 2023, 09:21
Фото: Bel.ru
учения в Шебекино
Старт учениям дал глава горокруга в Белгородской области Владимир Жданов.

В Шебекино стартовали учения по отработке действий водителей автобусов при чрезвычайных ситуациях. Владимир Жданов назначил руководителя штаба, попросил проработать действия по вывозу ценностей, документации в безопасные места, обеспечить прибытие автобусов в положенные точки по регламенту.

По легенде работа будет вестись у социальных учреждений города.

Учения проведут в нескольких муниципалитетах региона. Губернатор региона Вячеслав Гладков на последнем открытом заседании правительства попросил усилить работу в этом направлении.

Вячеслав Гладков прокомментировал подготовку автобусов к эвакуации людей
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