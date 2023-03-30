В Шебекино начались учения по отработке действий в случае чрезвычайной ситуации

В Шебекино стартовали учения по отработке действий водителей автобусов при чрезвычайных ситуациях. Владимир Жданов назначил руководителя штаба, попросил проработать действия по вывозу ценностей, документации в безопасные места, обеспечить прибытие автобусов в положенные точки по регламенту.



По легенде работа будет вестись у социальных учреждений города.